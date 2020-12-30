В октябре 2020 года британский таблоид опубликовал информацию о том, что внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри, после ухода с военной службы стал пренебрегать Королевской морской пехотой.В статье также говорилось, что герцог Сассекский никогда не отвечал на письма бывшего начальника генерального штаба, лорда Даннатта.Сейчас же издание опубликовало опровержение и сообщило, что принц на самом деле общается со своими коллегами и командирами в частном порядке, чтобы «оказывать им неформальную поддержку». Он контактирует с вооруженными силами с марта, с момента ухода с воинской службы. Также говорится, что принц Гарри не получал письмо от лорда Даннатта.«Мы приносим свои извинения принцу Гарри и делаем пожертвование в пользу фонда Invictus», - говорится в заявлении СМИ.Invictus Games – это соревнования среди ветеранов-инвалидов. Инициатором их проведения стал герцог Сассекский. Состязания стали чем-то вроде Олимпийских игр для ветеранов войн.Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи сейчас живут в Калифорнии. Они покинули Букингемский дворец в Лондоне и отказались от большинства королевских почестей. В США супружеская пара сотрудничает с разными издательствами и кинокомпанией.Недавно пара выиграла дело против информационного агентства, тайно снявшего и незаконно опубликовавшего фото их сына. В настоящее время Меган Маркл судится с изданием, которое без всякого согласия обнародовала личные письма герцогини к ее отцу.