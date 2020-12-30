Федеральный окружной суд в США отказался отпустить под залог Гислейн Максвелл, которую обвиняют в соучастии в преступлениях Джефри Эпштейна, в частности, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.С просьбой об освобождении ранее обратилась защита Максвелл: адвокаты настаивали на невыносимости содержания в федеральном следственном изоляторе, а также угрозе заражения коронавирусом.За выход своей клиентки на свободу защитники предлагали $28,5 миллионов.Несмотря на крупную сумму, судьи отклонили ходатайство, аргументировав свое решение возможностью побега обвиняемой. Защита Максвелл пока не прокомментировала ситуацию.Подруга Эпштейна была арестована летом 2020 года, прокуратура штата Нью-Гемпшир предъявила ей обвинение из шести пунктов. Следователи утверждают, что Максвелл соблазняла несовершеннолетних и склоняла их к занятиям сексом, а позже жертвы становились объектами продаж, которую организовывал Эпштейн.Сам финансист был задержан годом ранее. Примерно месяц спустя он покончил с собой в камере манхэттенского СИЗО, и уголовное преследование в его отношении было прекращено.