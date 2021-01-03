Подошла к концу первая часть благотворительной экспедиции «Игры Севера». Ее руководитель – Иосиф Тимченко – принес восторг победы, ликование от забитого мяча, удовольствие от командной игры детям из Ханты-Мансийского автономного округа. Порыву молодого филантропа оказали содействие известные бренды – Volkswagen, QNET и др.Тимченко вдохновили на поездку на Крайний Север результаты его путешествия в Африку. До отъезда он работал в футбольном клубе «Зенит». В африканской стране, которая находится в хвосте рейтинга по уровню благополучия (123 место из 167: речь о странах, где проводили наблюдения по заявленным критериям), Иосиф провел с женой и детьми 14 месяцев. Там для местной детворы он организовал футбольный лагерь, клуб, соревнования, построил стадион. Об этой миссии журналист Юрий Дудь снял фильм «Русская Замбия», его посмотрели больше пяти млн зрителей. То, как удалось повлиять на судьбу детей в жаркой Замбии, привело Тимченко к идее порадовать ребят в экстремально холодных регионах Родины. Так родился проект «Игры Севера».Иосиф изучил вопрос и выяснил, что дети на Крайнем Севере испытывают трудности не только из-за суровых погодных условий, но часто и из-за родительского алкоголизма, отсутствия заботы и внимания.В конце ноября благотворитель отправился в центр Западно-Сибирской равнины (Ханты-Мансийский автономный округ). В его команде – оператор Константин Тепляков, проект поддерживает писатель, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит», многодетная мать Анна Семак.В декабре в ХМАО Тимченко устроил матчи на снегу в городе Нягань; в поселении Юрта Пакиных, в поселках Малиновский, Полуночный, Пионерский. В Пионерском каждый участник турнира получил подарки от знаменитой английской команды Manchester City – мячи, футболки и сумки. Их передал спонсор ФК – международная компания прямых продаж QNET.«Психологи знают, что ребенок лучше всего учится в игре. Мы приветствуем такой подход в проекте, и счастливы внести свой вклад в экспедицию. Отмечу, что доступ к качественному образованию для всех детей – это одна из глобальных целей нашего корпоративного фонда», – отметила руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ компании Ирина Полякова.В 2021 году «Игры Севера» отправятся в другие регионы Крайнего Севера России.