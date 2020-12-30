С таким непростым годом как нынешний лучше расставаться смеясь. В компании Qiwi (один из крупнейших платежных сервисов) провели исследование, как россияне тратили деньги в 2020 году. Но не совсем в традиционной форме — с учетом знака зодиака клиентов. И вот что получилось...РАКИВ 2020 году создавали уют и вили свое гнездо. Аккуратно оплачивали ЖКХ, закрывали кредиты, вкладывались в самообразование и много ездили на такси.КОЗЕРОГИС присущей им практичностью не совершали крупных трат. А затем сильно всех удивили, потратившись… например, на создание своей радиостанции. Да-да, Козероги — они такие. Зато им удалось выплеснуть весь свой креатив!ЛЬВЫЛюбят пожить на широкую ногу. Если у вас на самоизоляции плохо ловил интернет или кабельное телевидение — то в этом виноваты они. Именно эти расточители сидели сразу в львиной доле всех каналов.БЛИЗНЕЦЫГоворят, что их отношение к деньгам меняется в зависимости от настроения. Близнецы лидируют в топе шопоголиков 2020 года. Они потратили на покупки в интернет-магазинах больше денег, чем кто-либо другой. Апогей трат пришелся на ноябрь — Черная Пятница! Что не мешало Близнецам вовремя оплачивать услуги ЖКХ и активно гасить кредиты.ВОДОЛЕИНа пару с Близнецами лидируют по суммам, потраченным на оплату услуг ЖКХ и погашение кредитов. Говорят, Водолей — знак гениев, так что стоит пристально следить за ходами их королевы, то есть банковской карты.ТЕЛЬЦЫОни стали настоящими киноманьяками уходящего года. Молниеносно скупили все билеты на летние сеансы в кино, когда ограничения были сняты. Тельцы не готовы променять красоту широкоформатной картинки кинотеатра на просмотр сериалов на ноутбуке. Смотреть кино - только в самом лучшем виде!ОВНЫ и РЫБЫДля таких духовно богатых товарищей, деньги — не цель, а всего лишь средство... передвижения. В этом году, вопреки всему, они не могли усидеть на месте. И активнее других катались на такси. Знать бы, куда они столько ездили… Может, нам тоже туда надо?СТРЕЛЬЦЫЩедрые и беспечные Стрельцы оказались на удивление предусмотрительными: они больше всех вкладывались в охранные системы и образование. Особенно активно они обеспечивали себе безопасность в июле, а в сентябре плотно засели за учебу.ДЕВЫБережливым Девам в 2020 году хватило хлеба и зрелищ — они больше всего потратились на посещение различных мероприятий. Девы еще до начала ограничений успели побывать на всех спектаклях, экскурсиях и концертах. Может, они что-то знали?ВЕСЫВ этом году стали геймерами сотого уровня — именно они потратили на онлайн-игры больше всего денег. Надо сказать, им было на что тратиться — в 2020 вышли долгожданные Assassin’s Creed Valhalla и Cyberpunk 2077. Надеемся, что их ожидания были оправданы!СКОРПИОНЫПо итогам года стали самыми добросовестными автомобилистами - больше всех других знаков зодиака потратились на техосмотр. Они знают толк в дальновидных тратах. Куда они так готовят своих коней? Надеемся, что для путешествия в новый 2021 год!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШок-прогноз на 2021: в России появится министерство Счастья, а деньги начнут раздавать просто такФутуролог и экономист постарались заглянуть в ближайшее будущее нашей страны (подробнее)