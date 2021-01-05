В 1989 году Воронеж попал в заголовки многих мировых СМИ. Еще бы! Местная газета «Коммуна», а затем и официальное информагентство ТАСС сообщили о долгожданном контакте землян с инопланетянами, прилетевшими в один из городских парков. Вслед за пришельцами в Воронеж устремились журналисты из разных стран. Прошло уже больше 30 лет, но до сих пор есть как скептики, считающие рассказы об инопланетянах выдумками, так и энтузиасты, верящие в то, что пришельцы все-таки наведались в Воронеж. Кто из них прав?Шумел Машмет…Этот воронежский парк только на картах называется Южным. Горожанам он больше известен под названием Козлиный, хотя коз тут никто никогда не видел. Да и парк - слишком громкое название для неухоженного зеленого уголка, каким это место было 30 лет назад. Расположен парк на Машмете - в районе, который является частью того самого «Сектора газа», увековеченного в творчестве одноименной воронежской группы. Кстати, свои первые концерты «Сектор газа» давал как раз неподалеку, в ДК ТЭЦ - это пара остановок отсюда.«На травах здесь роса покрыта пеплом угольным, нет утренних туманов: здесь только смрадный дым…» - воспевал лидер «Сектора» Юрий Хой природу родного края. Но машметовские пепел и дым - это не следы приземления инопланетных кораблей, как вы, наверное, подумали, а продукты жизнедеятельности крупных промышленных предприятий, трубы которых в 1980-е годы нещадно окутывали своим дымом весь Воронеж.Вот почему высадка инопланетян в Козлином парке выглядела для многих горожан не то чтобы ожидаемым, но вполне закономерным событием. «Что доброго может быть с Машмета?» - примерно так, перефразируя известную фразу «Что доброго может быть из Назарета?», подумали многие воронежцы осенью 1989 года, прочитав о высадке в Южном парке вооруженных гуманоидов.…деревья гнулисьЗаварили всю кашу, как водится, СМИ. «Футбол с пришельцами» - так по-будничному называлась опубликованная 3 октября в печатном органе Воронежского обкома КПСС газете «Коммуна» статья, после которой сдетонировала «мировая сенсация». В заметке утверждалось, что несколько школьников, а с ними «и еще человек сорок взрослых» 27 сентября стали свидетелями посадки НЛО в парке в районе остановочной площадки «Машмет».«А дело было так, - говорилось в заметке. - Ребята в парке играли в футбол. День клонился к вечеру. В половине седьмого мальчишки увидели в небе розовое свечение, а затем и шар красно-бордового цвета. Шар диаметром около 10 метров кружился на высоте метров 12 от земли, и было видно, как примялась под ним трава. Вскоре шар улетел».Через несколько минут НЛО вернулся, однако эффектного приземления не вышло. Видно, навигационные приборы чудо-корабля, отпахавшего миллион-другой световых лет по просторам Вселенной, дали сбой, и, паркуясь, тарелка задела тополь, отчего тот заметно наклонился.Затем из нижней части шара вышло существо трехметрового роста «в серебристом комбинезоне и «сапогах» бронзового цвета» (как тебе такое, Илон Маск?), с каким-то диском на груди и с тремя глазами. Не будем утомлять вас подробностями, но в статье фигурировали и другие фантастические детали - маленький робот, парящий в воздухе прямоугольник размером 30x50 сантиметров, временно парализованный инопланетянами безымянный мальчик… А у трехглазого детины-пришельца оказалась с собой полутораметровая «трубка-пистолет», которую великан направил на проходившего мимо подростка, в результате чего парень исчез. Затем таинственный шар улетел, а исчезнувший подросток снова материализовался.«Этот рассказ о посадке НЛО записан по свидетельствам нескольких очевидцев, - заканчивалась статья. - К нему можно добавить, что жители улицы Путилина наблюдали не однажды появление НЛО в период 23 - 29 сентября. Такой всплеск активности уфологи называют «фляп», который обычно и связан с посадкой НЛО».ТАСС уполномочен заявитьУдивляет простодушность воронежских газетчиков, которые ничтоже сумняшеся обнародовали неоднозначную информацию в главном печатном рупоре области, ссылаясь на свидетельства пятиклассников. Фактчекинг, как сейчас называют проверку информации до ее публикации, здесь явно хромал. Причем с очевидцами сенсации общались даже не сами журналисты - черновики бесед с мальчишками принес в «Коммуну» энтузиаст-исследователь аномальных явлений Александр Мосолов. Его фамилия и стоит под статьей «Футбол с пришельцами».Впрочем, эта заметка на последней странице воронежской газеты так и осталась бы всего лишь заметкой, если бы эту новость не подхватило агентство ТАСС, имевшее в Воронеже спецкора. У ТАСС был в те годы статус центрального информационного органа СССР - именно оттуда мировая общественность узнавала о самых значимых событиях в стране. Агентству доверяли.«Это не шутка, не мистификация, не сумасшествие и не попытка подстегнуть местный туризм. ТАСС настаивает на инопланетном визите на юг России», - писали журналисты The New York Times, пересказывая своим читателям свидетельства воронежских мальчишек. Посвященная воронежскому инциденту заметка Back in the UFO вышла также в газете Washington Post (здесь факт посадки НЛО подвергался сомнению), заметили его в агентстве Reuters и во многих крупных и мелких СМИ по всему миру.Почему к свидетельствам есть вопросыИмеет ли человечество сегодня основание думать, что в Козлином парке Воронежа действительно состоялась встреча мальчишек с посланниками других миров? По прошествии 30 лет это скорее вопрос веры, но многое в этой истории как минимум настораживает.1. Автор сенсационной заметки «Футбол с пришельцами» Александр Мосолов не являлся профессиональным журналистом, более того, вряд ли он мог быть беспристрастным летописцем этой истории. Как рассказал «Комсомолке» Александр, в те годы он работал инженером на Воронежском авиазаводе, хотя НЛО увлекался с детства. С 1978 года он начал заниматься исследованием аномальных явлений в составе группы энтузиастов, и первым об аномальных событиях в Южном парке узнал именно он - Александра нашла мама одного из ребят, твердивших про инопланетян. Мосолов признается, что заметку он не писал, а передал черновики своих бесед с мальчишками знакомому журналисту Олегу Столярову, и статья была опубликована уже через пару дней. Все это говорит о том, что профессиональной журналистской проверкой этой «сенсации» до публикации никто не озаботился. Написана она со слов 10-летних очевидцев, в ней есть явные ошибки (например, про сорок взрослых свидетелей - об этом ниже) и даже дата происшествия стоит неверная. На самом деле, по словам Мосолова, «футбол с инопланетянами» случился 23 сентября, а не 27-го.2. Штирлиц в свое время учил, что собеседник лучше всего запоминает последнюю фразу. Однако в СМИ действует правило противоположное - люди легко клюют на первое сенсационное сообщение, а вот на его последующие опровержения могут уже не обратить внимания. А опровержения между тем вскоре последовали. Уже 21 октября в той же «Коммуне» появилась статья «Феномен требует осмысления», где журналист Олег Столяров признает, что инопланетян в Южном парке взрослые не видели - только дети. Впрочем, позже нашлось немало взрослых, которые говорили о полетах неких светящихся шаров и летательных аппаратов в разных частях города, но пришельцев в парке никто из них не наблюдал. О садящемся в парке неопознанном объекте сообщил только один милиционер. Все эти рассказы были собраны затем воронежскими уфологами в книге «НЛО в Воронеже», изданной в 1990 году.Поддавшись всеобщей НЛО-эйфории, даже Центральное телевидение осветило воронежское чудо и со ссылкой на «Коммуну» сообщило о якобы обнаруженном в Козлином парке минерале внеземного происхождения. Увы, это был классический фейк - ни о каких минералах «Коммуна» не писала. Да и на ЦТ вскоре опровергли сообщение об инопланетянах.3. В заметке «Футбол с пришельцами» описания инопланетян детьми сведены к общему визуальному знаменателю, на деле же опросы местной детворы, которые проводили уфологи и журналисты, свидетельствовали о том, что НЛО самых разных модификаций садились в конце сентября и начале октября 1989-го в Козлином парке едва ли не ежедневно. А управляли космическими кораблями самые разнообразные существа: то коричневые, то зеленые, то в серебристых комбинезонах, то в синих плащах, размеры пришельцев тоже варьировались существенно - от карликов до великанов.Встречались даже рассказы, в которых гуманоиды спускались из своего корабля на землю по тополю. А иной раз дети уже не обращали на гуманоидов особого внимания.- Потом мы начали с ним разговаривать и про инопланетян вроде даже и забыли, вспомнили, когда шар уже улетал, - рассказывал журналистам школьник Сергей Макаров. То есть, если верить рассказам машметовских мальчишек, пришельцы стали для них привычным фоном. «Даже не знакомые ранее школьники, причастные к феномену, образовали своеобразное общество «любителей НЛО», в которое, судя по всему, в полном составе влились коллективы двух соседних школ», - сетовали авторы сборника «НЛО в Воронеже».Отделить в такой ситуации зерна от плевел и понять, все ли дети сочиняют небылицы или кто-то действительно столкнулся с чем-то необычным, крайне проблематично.4. Для исследования феномена была создана специальная комиссия, возглавил которую доцент ВГУ Игорь Суровцев. К работе привлекли криминалистов, медиков, специалистов по ядерной физике, химии, биологии... Были получены данные радиолокационных станций, взяты пробы грунта, листвы, травы, примятой в месте предполагаемой посадки НЛО. Но через два месяца Игорь Суровцев вынес вердикт: никому из экспертов не удалось зафиксировать каких-либо аномалий. В парке был лишь чуть увеличен уровень загрязнения радиоизотопами, но не будем забывать, что дело происходит на Машмете. Да и после чернобыльской аварии прошло всего три года.«Мало кто из тех ребят сейчас жив»Сейчас уже непросто найти свидетелей, которые готовы подтвердить, что в 1989-м видели инопланетян. Один из них, Алексей Панин, признается, что воспоминания о тех событиях не так отчетливы.- Прибежал домой, а объяснить особо не могу. Кое-как добились, что я увидел там инопланетян. Это уже спустя время, когда журналисты приехали. Но мы видели только силуэты, потому что тарелка яркая была, и они перед тарелкой стояли, - говорит очевидец.Есть и другие свидетели, которые спустя годы уверяли, что действительно встречали пришельцев. В интервью каналу Discovery (да-да, фильм о воронежском феномене вышел лет 20 назад на этом канале) уже взрослый Денис Мурзенко подтвердил, что видел в парке человека очень высокого роста, который через какое-то время исчез. А Сергей Макаров признавался, что он и теперь не сомневается в существовании гуманоидов.- Я их видел, - говорит Сергей. - Но иногда, когда вспоминаю об этом, все это кажется сказкой.Александр Мосолов уверен, что аномальные явления в парке в ту осень все-таки происходили, хотя не отрицает, что были и лжесвидетельства, которые искажали картину до неузнаваемости. Александр долго может рассказывать о небывалой активности НЛО в Воронеже с осени 1989-го до весны 1990-го. Природу этих явлений, по словам уфолога, нам понять не под силу. Было это вмешательством внеземных цивилизаций или проявлениями жизни параллельных миров? Но уфолог убежден, что активность братьев по разуму была связана в те месяцы с предотвращением возможной катастрофы на Нововоронежской АЭС, которая находится всего в 30 км от Воронежа (кстати, не для того ли в Нововоронеж была послана и скульптура Аленки, наделавшая столько шума в соцсетях?).«Комсомолка» нашла также тех, кто скептически оценивал истории об инопланетянах уже тогда, в 1989-м. Воронежец Сергей Горбачев в 1980-е учился в школе № 33 рядом с Козлиным парком. В его классе было несколько ребят, которые охотно раздавали интервью о своих встречах с пришельцами.- Честно, я не верил в их рассказы, хотя даже наш участковый утверждал, что видел какой-то летящий шар, - рассказал «Комсомолке» Сергей. - Но сам я как-то не интересовался теми событиями. Хотя весь район на ушах стоял, иностранные корреспонденты приезжали, фильмы снимали, детям сувениры раздавали - жвачки, ручки. А вообще район наш «веселым» был. И мало кто из тех ребят сейчас жив: кто-то от наркотиков погиб, кто-то от поножовщины. Я, к счастью, давно из этого района уехал, и больше меня туда совсем не тянет...P.S. Несколько лет назад Южный парк наконец-то привели в порядок - установили освещение, скамейки, детскую площадку, разбили аллеи. Здесь даже бассейн построили и православный храм, против строительства которого активно выступала группа инициативных граждан. Благороднее стали выглядеть и дома по соседству. Но местные, гуляющие вечерами по знакомым с детства тропинкам, нет-нет да и посмотрят в небо - вдруг покажутся там таинственные шары, согнется под тяжестью инопланетного корабля тополь, и снова вспомнит Большой мир о Воронеже, районе Машмет и Козлином парке. И сказка вернется.