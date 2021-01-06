Что нас ждет в личной жизни, и что звезды обещают в плане здоровья? Прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака составила астролог Татьяна Борщ.Овен(21.03 - 19.04)Для семейных Овнов год более-менее ровный. А вот отношения влюбленных могут постоянно проверяться на прочность, и главной темой проблем, к сожалению, станут деньги. Помните, что в любви действует достаточно жесткое правило - чем больше требуешь, тем меньше получаешь. Руководствуясь им, можно значительно смягчить ситуацию.Здоровье. Весь год вы полны энергии, сил, и это поможет справиться с проблемами и в делах, и в личной жизни.Телец(20.04 - 20.05)Этот год для семейных Тельцов станет настоящей проверкой на прочность. Многие супруги будут невероятно близки к разводу. Тяга к новому, а может быть, и к другим отношениям, заставит многих представителей знака полностью поменять свою жизнь. Зато у тех, кто по-настоящему любит друг друга, семья станет еще крепче.Здоровье. Вашему здоровью ничего не грозит. Но на всякий случай примите меры предосторожности, если ваша профессиональная деятельность связана с риском: в январе, феврале и в декабре возрастает вероятность травм.Близнецы(21.05 - 21.06)Затмения этого года окажут сильное влияние на личную жизнь. Одинокие могут встретить интересного человека, а те, кто уже в отношениях, скажут да и отправятся прямиком к дверям загса. Отношения с родственниками могут периодически осложняться, и, скорее всего, здесь речь идет не столько о своей родне, сколько о родственниках второй половины. Звезды рекомендуют спокойно разбираться в проблеме и по возможности избегать конфликтов.Здоровье. В течение всего года ваш энергетический потенциал достаточно высок, и заболевания вам не страшны. Но будьте внимательнее в поездках и за рулем. Критические месяцы этого года - вторая половина января, февраль, вторая половина мая, июнь и декабрь.Рак(22.06 - 22.07)Семейная жизнь в этом году вас порадует. Главное - избегать конфликтов и беречь те отношения, которые у вас есть. У одиноких Раков любовные романы могут пробуксовывать, и в ряде случаев это связано с разными взглядами на жизнь или финансовыми проблемами. При этом раскладе от отношений не останется камня на камне. Но если вы сможете примириться с мелкими недостатками своих половинок, то преодолеете сложности в отношениях. Дети и родственники вас порадуют.Здоровье. Год может принести ряд сложностей со здоровьем, поэтому постарайтесь их предотвратить. Своевременно обращайтесь к врачу, будьте внимательны к своему состоянию. В целом вам все будет удаваться: если сядете на диету - сбросите столько килограммов, сколько захотите. А в спортзале накачаете мышцы своей мечты.Лев(23.07 - 22.08)На личном фронте наблюдается значительное оживление. Затмения этого года проходят в любовном секторе вашего неба, а это значит, что в одиночестве сидеть не придется. У людей одиноких появится шанс завязать интересный роман. Избранником может стать человек, которого вы давно уже знаете, но сейчас отношения перейдут на другой уровень понимания и любви. Будьте готовы, что у близкого человека могут возникнуть проблемы, и вам предстоит нелегкая задача взять их часть на свои крепкие плечи.Здоровье. В этом году ваш энергетический потенциал невысок, однако заболеваний удастся избежать, если соблюдать режим дня и не забывать об отдыхе. Люди пожилые, ослабленные, а также имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы, должны особенно заботиться о себе и не пренебрегать постоянной профилактикой.Дева(23.08 - 22.09)Дела на личном фронте могут быть отодвинуты на второй план, поскольку вы будете загружены работой. В лучшем случае завяжется роман с человеком, который имеет отношение к вашим делам, и в этом плане достаточно перспективно выглядят конец августа и сентябрь. Возможны и встречи в поездке. Супруги проживут год без потрясений.Здоровье. В течение всего года ваш энергетический потенциал невысок, поэтому здоровый образ жизни для вас - необходимость. Пора наконец расстаться с вредными привычками, хорошо высыпаться и начать заниматься спортом.Весы(23.09 - 22.10)Год достаточно интересен для личной жизни, но вместе с тем и беспокоен. Молодое поколение поднимет настоящий «бунт на корабле», и в ряде случаев обойдется это недешево для бюджета семьи. Многие затеют серьезную стройку - это может быть либо семейный бизнес, либо реконструкция жилья. У влюбленных возможны вспышки ревности, разногласия и финансовые споры. В целом год удачный. Разрыв отношений вряд ли случится.Здоровье. Вы здоровы, энергичны и очень привлекательны, что отметят все, с кем вас сведет судьба.Скорпион(23.10 - 21.11)В любовных приключениях вы не узнаете поражений. Не будете обделены вниманием противоположного пола. Недружные супруги могут часто ссориться. У дружных пар могут возникнуть проблемы с домом, квартирой или какой-то другой недвижимостью, но это только сплотит. Дети радуют, ближе к концу года станет ясно, что в их делах начинается отличная полоса.Здоровье. В 2021 году особенная осторожность рекомендуется тем, кто имеет давние хронические заболевания, а также людям пожилым. Молодым и здоровым стоит последить за весом, помнить о пользе спорта и умеренного питания.Стрелец(22.11 - 21.12)Для личной жизни 2021 год - это время важных перемен. Затмения, которые в течение всего года происходят в вашем знаке, заставят тех, кто недоволен своей семейной или романтической жизнью, серьезно пересмотреть отношения.Здоровье. Проблем со здоровьем не предвидится, вы полны энергии. И если будете соблюдать все меры предосторожности, то никакие вирусы вам не страшны. Однако звезды настоятельно рекомендуют вам быть внимательнее в поездках и за рулем.Козерог(22.12 - 19.01)Для многих влюбленных год принесет испытания на прочность. Вам придется что-то предпринять для развития отношений. Семейным Козерогам стоит проявить мудрость и терпение, тогда вы все преодолеете.Здоровье. Звезды рекомендуют в течение всего года вести исключительно здоровый образ жизни и научиться смотреть на проблемы сверху, немного отстранившись от них. Это поможет сохранить крепость тела и бодрость духа. Возможно, что в году грядущем вам придется заботиться о здоровье кого-то из членов семьи, и вы это сделаете, используя все имеющиеся в наличии возможности.Водолей(20.01 - 18.02)Личная жизнь будет складываться бурно. Затмения 2021 года акцентируют сектор неба, связанный с различными любовными историями, а это значит, что многие представители вашего знака задумаются о неожиданной смене статуса. Человек, которого вы давно и неплохо знаете, может предъявить на вас свои права, и в ряде случаев это чревато расставанием с прошлыми привязанностями или разводом. Многие свободные представители знака обретут семью.Здоровье. В течение всего года звезды рекомендуют вам заботиться о себе и вести исключительно здоровый образ жизни. Суровый Сатурн обосновался в вашем знаке на ближайшие пару лет, а это планета долга, дисциплины и ответственного отношения ко всему. И прежде всего - к себе.Рыбы(19.02 - 20.03)Влюбленные со стажем примут решение о браке или хотя бы о совместном проживании и, вероятно, приобретут жилье. Многие представители знака сыграют свадьбу. Возможно пополнение семьи или зачатие ребенка. Если не драматизировать некоторые разногласия и проблемы с родственниками, в личном плане год обещает быть счастливым.Здоровье. В течение всего года будьте внимательны в поездках, за рулем - вероятность аварий, чрезвычайных происшествий в 2021 году очень велика. А если ваша семья ждет ребенка, выбирайте только медицинские учреждения, в которых вы уверены на все сто.