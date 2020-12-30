Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал интервью ИТАР-ТАСС.Приводим наиболее важные цитаты разговора:О РоссииНаша сила в том, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, имеющая уникальное геостратегическое положение, обладающая значительным военно-политическим, экономическим, культурным потенциалом, — проводит миролюбивый, предсказуемый внешнеполитический курс.О ЗападеМы по-прежнему открыты к диалогу с западными коллегами. Разумеется, при том понимании, что они откажутся от менторства, от политики шантажа и ультиматумов. От этого выиграют и наши с ними отношения, и международная безопасность, и стабильность в целом.О СШААмериканцы разрушили целый ряд важных договоренностей и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств... Подождем, когда следующая администрация США определит свой подход в отношении перспектив Договора о СНВ и переговоров по контролю над вооружениями в целом.О БелоруссииИсходим из того, что судьбу Белоруссии будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы.О Нагорном КарабахеСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации. С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки.