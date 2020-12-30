Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над командой Австрии в третьем матче группового этапа чемпионата мира 2021. Первая часть турнира в канадском городе Эдмонтон финиширует для наших завтра, 31 декабря. После победы 7:1 над австрийской командой дружине Игоря Ларионова предстоит встреча против команды Швеции.Главный тренер молодежной сборной России после поединка сказал:- Из этой игры можно извлечь хорошие моменты. Планировали, что этот матч может дать нам уверенность. Заброшенные шайбы — важный элемент для каждого игрока. Это большой позитив, - приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.Впереди теперь — поединок против команды Швеции. Матч состоится уже завтра — рано утром 31 декабря по московскому времени. Этот поединок будет решающим с точки зрения распределения турнирных позиций в группе:- Матч со Швецией — ключевой в группе, не играет большой роли, кто отдыхал перед ним, а кто нет. Провели хороший матч сегодня, никого не перегрузили.Настрой на матч против сборной Швеции — отличный. Даже независимо от того, что у шведов уже давно идет серия побед на групповом этапе молодежных чемпионатов мира:- Спокойно готовимся к завтрашнему матчу, понимая, что на нынешнем этапе это большая игра — за первое место в группе. Будем готовы выдать свой лучший матч. Постараемся оказаться первыми, и за следующие пару дней отдыха хорошо подготовиться к четвертьфиналу.Форвард сборной России Василий Подколзин забросил две шайбы и уверен, что после такой победы будет уверенности перед встречей с командой Швеции:- Не могу сказать, что потеряли концентрацию во втором периоде. Скорее, стали позволять себе вольности, в силу того, что мы вели в счете. Надо подчищать это, готовиться к завтрашнему матчу. Времени на восстановление мало, но это ничего страшного, надо хорошо отдохнуть и подготовиться. Две шайбы добавят уверенности? Будем надеяться.Защитник нашей команды Артемий Князев, в свою очередь, отметил, что в поединке было хорошее начало. А потом тренеры указали на недочеты, и это помогло:- Начали очень хорошо, забили четыре гола. В целом контролировали игру. Во втором периоде получили гол в свои ворота и в перерыве тренеры указали нам на ошибки. Подсобрались и третий провели хорошо.А вот Арсений Грицюк отметил, что сил на сборную Швеции нашей команде хватит. Потому что кураж после поединка с Австрией останется при нас:- Думаю, у нас сохранится запал после сегодняшнего матча. Почувствовали свою игру, забили голы, тренеры помогли. Завтра выйдем с хорошим настроем на игру.Артемий Князев после матча отметил четкую цель россиян на поединок против команды Швеции. Это — победа и первое место по итогам группового турнира МЧМ-2021:- Это будет матч за первое место в группе. Подарили австрийцам первый гол на турнире? Посмотрим, разберем ошибку, сделаем выводы.Сборная России, напомним, проведет финальный поединок на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 завтра, 31 декабря 2020 года. Старт встречи — в 5:30 по московскому времени.