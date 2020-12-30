В России разработаны и запатентованы два не имеющих аналогов в мире препарата от COVID-19. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в среду.Как рассказала Скворцова, первый препарат — это антидот для коронавирусной инфекции.- Это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус, - заявила Скворцова.По ее словам, уже завершены доклинические исследования этого антидота. Они показали эффективность более 99%. Кроме того, как утверждает Скворцова, у препарата высокая безопасность, он не действует на иммунитет человека. Следующая стадия - клинические испытания. Проверку на добровольцах начнут еще до наступления Нового года. Если испытания будут успешными и подтвердят эффективность, это будет первый противовирусный препарат прямого действия в мире, отметила Скворцова.Второй разработанный ФМБА препарат предназначен для профилактики и угнетения цитокинового шторма (реакция иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма), возникающего при самых сложных формах коронавирусной инфекции.Этот препарат уже прошел клинические испытания. Сейчас он проходит регистрацию.Кроме того, Скворцова рассказала о разработке вакцин от коронавируса.- Мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период, - заметила Скворцова.Доклинические испытания вакцины ФМБА планирует завершить в первом квартале 2021 года.Скворцова также рассказала, что в России заготовлено более 13 тысяч тонн антиковидной плазмы.- Мы сделали единый центр для России, координирующий заготовку антиковидной плазмы. И сейчас уже 58 регионов участвуют в этом процессе на основе единой методологии. 86 станций переливания крови заготавливают антиковидную плазму, - рассказала Скворцова.- Очень важно, что несмотря на все сложности, непростую ситуацию, все федеральные медицинские учреждения обеспечены компонентами крови, - отметил Михаил Мишустин.