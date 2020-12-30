21 декабря подведены итоги масштабного фестиваля граффити «Дежурные по стране: искусство движения». 37 дерзких панно – не от неизвестных уличных хулиганов, а от художников «с именем» – появились в российских городах за последние три месяца. Яркие, современные арт-проекты посвящены такой трудной и такой нужной работе… логиста.Но почему именно ему?!Дежурные по странеПандемия, тотальный карантин и самоизоляция – эти приметы новейшей истории вывели на авансцену новых героев нашего времени. Наряду с врачами ими оказалиcь логисты. Это благодаря им по нашей огромной территории безостановочно курсируют самолеты, поезда, корабли и грузовики с товарами, обеспечивая полные полки товаров в наших магазинахЛюди именно этой профессии стали «дежурными по стране», ни на час не остановив движение товаропотока от производителя к потребителю.Бойцы невидимого фронта закупок, распределения, грузоперевозок и запасов, российские логисты обеспечили бесперебойные поставки свежих продуктов и товаров первой необходимости во все магазины страны. Волна ажиотажного спроса быстро схлынула, дефицита не случилось.Факт. Кто такой логист? Представьте большой гипермаркет или магазин у дома. Ежедневно их посещает множество покупателей. А утром полки опять полны, как по мановению волшебной палочки! Это заслуга специалистов по транспортным потокам – логистов. Они продумывают способы и маршруты перевозки, в том числе скоропортящихся грузов, и предусматривают разные варианты на случай форс-мажора.Сказать спасибоЕжедневный подвиг специалистов по снабжению не остался незамеченным, и в этом году профессиональный праздник работников логистической отрасли – 12 октября – отметили с размахом. Одна из ключевых розничных сетей Российской Федерации с крупнейшей в стране и Европе логистической системой, в которой занято 35 тысяч сотрудников, объявила о старте масштабного граффити-фестиваля «Дежурные по стране: Искусство движения».По словам организаторов, этот фестиваль стал способом сказать спасибо логистам за самоотверженную безостановочную работу в условиях пандемии.Марья Дей, член правления, директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит»: «Задумывая фестиваль, мы хотели привлечь внимание общественности к труду логистов – людей, от которых напрямую зависит обеспечение жизненно необходимыми товарами во всех магазинах страны. Пандемия зачастую ставила этих специалистов в условия, приближенные к военным, но они с честью справились. Фестиваль и граффити, нанесенные на каждый из распределительных центров сети – выражение нашей благодарности людям этой профессии, в том числе нашим сотрудникам».Факт. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. В настоящее время сеть насчитывает почти 21 тысячу магазинов в 3 710 населенных пунктах России, включая Заполярье. Причем две трети магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тысяч человек. Собственная логистическая система считается крупнейшей в России и в Европе и включает 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарк из более чем 5 тысяч автомобилей.Дороги добраСовременный рынок заточен под нужды потребителя и стремится удовлетворять все его запросы, желания и прихоти, но свежие продукты на расстоянии вытянутой руки – это прямо-таки жизненная необходимость. Мы, простые покупатели, очень рады такому положению вещей, ведь к хорошему сервису и ломящимся полкам магазинов быстро привыкаешь. Мы радостно забыли, как медленно и неравномерно доставлялись товары в России еще в 90-е годы 20 века.Сейчас специалисты называют логистику энергичным локомотивом рынка, который приводит в движение гигантский конвейер доставки товаров и услуг, перевозки грузов, потоков при производстве продукции. Это обеспечивает движение вперед, к цели повышения благосостояния населения, а значит и к экономической и национальной безопасности страны.Вот так, не больше и не меньше.Недаром, например, в распределительном центре в Астрахани один из участников фестиваля «Дежурные по стране: искусство движения» изобразил символом логистики товарный поезд, влекомый упорным и мощным локомотивом по заснеженным мостам и дорогам России.Кстати! Первоначально под логистикой понималась тактика управления войсками в части дислокации военных подразделений, снабжения и армейского транспортного обслуживания. Знаменитый английский полководец герцог Веллингтон в 19 веке писал, что вступить в бой и разбить врага не составляет труда, но войско нужно кормить, поэтому стратегия и тактика военных действий зависят от обеспечения припасами.Факт. Величайшими логистическими проектами времен Второй мировой войны считаются операции, проведенные СССР: демонтаж и перенос огромного числа предприятий вглубь страны, эвакуация мирного населения и организация Дороги жизни в блокадный Ленинград, которую иногда называют памятником военной логистике.Как видит художникКульминацией объявленного в честь Дня логиста арт-марафона стал конкурс граффити на тему «Искусство движения» с денежными призами.Факт. Слово «граффити» происходит от итальянского слова «graffito», что означает «царапина». Сами граффитисты называют себя писателями или райтерами (от глагола «to write» -– «писать»). Сегодня специалисты относят граффити к разновидности монументальной живописи.У мастеров уличной живописи появился шанс выйти из тени и реализовать свой творческий потенциал на крупных формах, которые увидят множество людей. Дело в том, что финалисты конкурса получили возможность воплотить свои эскизы в полном размере, на зданиях распределительных центров сети-организатора в 31 регионе стране.Факт. Распределительный центр – это часть логистической системы, большой складской комплекс, на который поступают товары от производителей или оптовых продавцов. Затем эти товары распределяются по розничным точкам продаж.Экспертом конкурса, который привлекал внимание граффитистов к проекту и отвечал на их многочисленные вопросы, стал многократный участник стрит-арт фестивалей в России и за рубежом, известный художник уличного искусства Константин Zmogk.С 12 октября до 13 ноября 214 российских граффитиста представили на конкурс 214 работ, загрузив файлы с визуальными решениями на сайт www.mgnt-graffitifest.ru. Из них были отобраны 37 финалистов.Факт. В конкурсе участвовали работы авторов из Краснодарского и Ставропольского краев, Удмуртской Республики и республик Башкортостан и Татарстан, а также Московской, Ленинградской, Астраханской, Воронежской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Мурманской, Омской, Оренбургской, Орловской, Ивановской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Кемеровской, Кировской, Челябинской и Ярославской областей.Каждый художник, воплотивший свой эскиз в реальность, получил денежное вознаграждение. Вне зависимости от особенностей художественного мировоззрения, все они олицетворяют силу, скорость и порыв вперед – навстречу людям.Кстати! Граффити и стрит-арт – это не одно и то же. Граффити «писатели», как правило, используют для общения с другими «писателями», такими же уличными художниками. Стрит-арт адресован обществу, несет социально значимую идею. Таким образом, произведения участников фестиваля относятся к жанру стрит-арта.А судьи кто?Победителя конкурса выбрали из финалистов. Но прежде чем назвать его имя, уточним, что лауреатов конкурса определяли сами сотрудники сети «Магнит» с помощью голосования на сайте проекта.Главного же финалиста назвало экспертное жюри, в которое вошли топ-менеджеры компании.Логичный выборИтак, по единогласному мнению жюри фестиваля, наиболее полное воплощение тема искусства движения нашла в работе Яны Мартюшевой, которая украсила распределительный центр в Колпино, Санкт-Петербург.Слово победительнице: «В эскизе я изобразила полный логистический цикл – от разгрузки и распределения продуктов до кассы магазина «Магнит». Было очень любопытно приехать в настоящий распределительный центр и увидеть этот размах, слаженную работу огромного количества людей, погрузчиков, электромобилей, ощутить высокие скорости, с которыми направляются потоки расфасованных продуктов в магазины.Я занимаюсь художественным оформлением больше десяти лет, это моя профессия и любимое дело. В конкурсах и фестивалях участвую редко, тем более радостным событием стала для меня победа в этом конкурсе! Ведь для этого мне понадобились не только труд и вдохновение, но и удача. Получить новость о выигрыше в последние дни завершающегося года было невероятно радостно! Хочу поблагодарить организаторов конкурса за то, что оценили мой труд и всех людей, которые поддерживали меня на пути к созданию этой работы. Я рада, что компания «Магнит» следит за актуальными трендами и поддерживает современное искусство».Мы вместеМарья Дей: «Фестиваль оказался для нас как организаторов невероятно позитивным опытом. Уверена, что он заставил всех участников и зрителей по-новому взглянуть на логистику и логистов, а также на невероятный творческий потенциал российских мастеров граффити. Результатом явились уникальные арт-проекты в десятках регионов, которые может увидеть каждый. Но не только. Важнее то, что фестиваль показал: все мы – жители одной страны, связанные не только сетью автомобильных дорог, железнодорожных путей и торговых связей, но и общими мечтами, чаяниями, воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее, а также ответственностью и желанием делать добро».Фестиваль завершен, но работа продолжается. Едут по дорогам тяжелогруженые машины, направляемые неусыпным оком логистов, которые все подсчитали и точно знают, сколько и чего нам нужно.А значит, можешь быть спокойна, страна. Дежурные на месте.