Самый мощный удар пандемия нанесла все-таки не по рестораторам, туризму, кинобизнесу и фитнес-клубам, которые хоть с ограничениями, но продолжают работу, а по развлекательной индустрии. Эти сферы сейчас хоть как-то работают, а концертов нет. Об этом рассказал в интервью «КП» Владимир Зубицкий, глава Ассоциации концертно-театральных и билетных организаторов (АКТиБО).- Кафе, спортклубам и туркомпаниям выделяют какие-то субсидии от государства. И всем государственным театральным и концертным организациям как платили, так и платят. А частным концертным агентствам нет ничего, - сокрушается Зубицкий. - В развлекательной индустрии, по данным нашей Ассоциации, коллективы сократились минимум на 50%, у кого-то и под 90%, то есть буквально по одному человеку в штате осталось. С марта доходов у нас нет никаких.По словам главы АКТиБО, большую часть 2020 года не было почти никаких концертов. Редкие исключения — вроде нашумевшего шоу Басты в Санкт-Петербурге — повлекли суровую реакцию властей.- Может ли концертную индустрию спасти онлайн?- В интернете могут зарабатывать разве что популярные артисты, которые получают деньги от спонсоров или подписчиков. Доходы от онлайн-концертов, в основном, получают онлайн-платформы. А огромная часть нашей индустрии остается за бортом: это обслуживающий персонал концертных залов, техники по звуку и свету, администраторы, переводчики, гардеробщики, охрана и так далее.- Что будет дальше?- Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, этой отрасли просто не будет, да и все. Мы — люди, пережившие много катаклизмов и кризисов. Но то, что сейчас происходит, я кризисом назвать не могу. Это форс-мажор. Мы надеемся на лучшее.