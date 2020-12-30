Тянувшийся с 2017 года процесс выхода Великобритании из Евросоюза, который назвали брекзитом, завершен: Евросоюз подписал текст соглашения, который регулирует взаимоотношение альянса и независимой от него теперь страны после 31 декабря 2020 года.Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнутое соглашение является «честным и сбалансированным», несмотря на долгую и извилистую дорогу, которую пришлось пройти сторонам до момента его подписания.Выход королевства из ЕС стал новогодним подарком для жителей Соединенного Королевства, большинство из которых проголосовало за выход из Евросоюза.И в Лондоне, и в Брюсселе, похоже, довольны тем, что все прошло не по плану «жесткого развода».Согласование текста соглашения происходило аврально. Но это что позволило избежать срыва брекзита без сделки в период пандемии коронавируса.Соглашение предусматривает свободную торговлю без тарифов и квот, неограниченный доступ к территории, воздушному и морскому пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Однако, Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере обороны, внешней политики и санкций