В условиях массовых ограничений из-за коронавирусной инфекции агитация возможно только в режиме виртуальных встреч, и, казалось, это свяжет руки политическим партиям. Однако эксперты, наоборот, фиксируют беспрецедентную активность партийных лидеров. Как известно, выборы в казахстанский парламент проходят по новым правилам, гарантирующим оппозиции, а также женщинам и молодёжи активное участие в политической жизни республики. Игра стоит свеч.Политические новацииВ предвыборном марафоне участвуют пять партий (шестая - Общенациональная социал-демократическая партия – несмотря на то, что получила регистрацию ЦИК Казахстана, последний момент отказалась от участия в выборах). Это правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (до 11 ноября эта партия была известна как Коммунистическая), Народно-демократическая партия «Ауыл» («Село») и политическая партия «Адал» («Справедливость»).Казахстанские выборы изобилуют политическими новациями. Прежде всего, голосование пройдёт по партийным спискам и по пропорциональной модели. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий. «Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны», - подчеркнул глава государства.Следующим новым шагом стало введение института парламентской оппозиции с новым регламентом её деятельности на законодательном поле. Теперь депутаты от оппозиции в обязательном порядке будут представлять одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов. Также оппозиция получила право инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза за сессию и определять повестку правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.Ещё одно ключевое ноу-хау - 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи. Например, в правящей партии «Нур Отан» баллотируется 126 человек, из которых 40 - женщины и кандидаты младше 29 лет, что составляет 31,7% от общего числа включенных в список.Призвав соотечественников принять ответственное участие в голосовании, Касым-Жомарт Токаев отметил: «Предстоящие выборы вновь продемонстрируют твёрдую приверженность Казахстана последовательной демократизации и модернизации политических институтов, которые обеспечат обновление политической системы страны. Наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан».Новые технологииКоронавирусная пандемия только на первый взгляд осложнила проведение предвыборной кампании. По мнению известного в Казахстане политолога Адиля Каукенова, возглавляющего Центра китайских исследований в Алматы, кандидаты и партии всё больше осваивают технические «фишки», чтобы донести свою точу зрения до избирателей.«Партии оживились, видят для себя в эпоху трансформации новые возможности, - цитирует «Казинформ» Каукенова. - Сейчас для партии очень важно работать с регионами, а агитация должна быть безопасная. Поэтому политтехнологи, партийные лидеры активно осваивают и освоили интернет-площадки, соцсети, умение проводить брифинги через скрининговые площади, Zoom и т.д. Это своего рода тоже не только вызов, но и выход из зоны комфорта, чтобы научиться новым технологиям. В последнее время мы видим небывалую активность. Партии борются в легальном поле, используя все современные технологии, при этом понимая, что идёт давление пандемии, общемировой кризис. Тем не менее всё проходит спокойно, достойно и в позитивном ключе».Одновременно к приезду в Казахстан готовятся международные наблюдатели (онлайн-режим в таком деле не помощник). «С начала избирательной кампании аккредитовано 374 наблюдателя от 9 международных организаций (МПА СНГ - 48; ИК СНГ - 177; ОИС - 4 БДИПЧ/ОБСЕ – 39; ПА ОБСЕ – 9; ШОС – 15; ССТГ – 7; ПА ОДКБ – 6; ТюркПА – 9 и 26-ти иностранных государств (Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Турция, Азербайджан, Армения, Индонезия, Узбекистан, РФ, Румыния, Индия, Филиппины, Венгрия, Испания, Норвегия, Франция, Швейцария, Польша, Чехия, Италия, Эстония, Украина, Германия, Бельгия, Палестина)», - сообщают в ЦИК Казахстана.И здесь вновь можно говорить об одном прорывном почине. Глава специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции Айгуль Соловьёва инициировала проект Хартии независимых наблюдателей, сформулированный на принципах ОБСЕ и Конвенции о стандартах демократических выборов. «Этот документ призывает соблюдать демократические стандарты выборов. Наша задача – создать равное конкурентное поле, чтобы граждане смогли выразить своё волеизъявление в цивилизованной форме», - подчеркнула Соловьёва.Инициативу поддержал начавший в Казахстане работу штаб Независимых общественных наблюдателей, созданный под эгидой общественного фонда «Дорогу молодым». По данным президента фонда Рафаэля Гасанова, в штабе работают более ста наблюдателей-активистов, при этом набор новых волонтёров продолжается. «Наша задача проследить, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом. Для нас важно, чтобы они прошли прозрачно, честно и справедливо», - подчеркнул Гасанов.Демократическая странаЭксперты в Содружестве независимых государств единодушны: Казахстан демонстрирует политический модерн, который можно перенять и другим государствам содружества.«Казахстан является лидером по развитию на постсоветском пространстве, многие соседние страны перенимают положительный казахский опыт. Это демократическая страна, на выборах в которой всегда присутствуют российские представители, нарушений, которые могли бы отменить результаты выборов, там не бывает», - заявил, в частности, депутат Государственной Думы РФ из комитета по международным делам Расул Боташев.По мнению политолога Дмитрия Бабича, Казахстан пошёл на серьёзную реформу парламентской жизни, которая находится в русле мирового тренда. «Решение расширить возможности женщин и молодых политиков проявить себя в парламенте находится абсолютно в русле того, что делается в странах Евросоюза и в самых прогрессивных государствах мира. До сих пор взятие Казахстаном на вооружение лучшего иностранного опыта приносило плоды. Сработала пенсионная реформа, сработала программа по привлечению иностранных инвестиций Foreign Direct Investment, Казахстану удалось привлечь большое количество инвестиций, и сегодня эту новаторскую форму привлечения иностранных капиталовложений хотят перенять соседние страны, например, Узбекистан. Надеюсь, что и парламентская реформа станет эффективным механизмом демократизации, а главное, развития казахстанского общества», - заявил Бабич.Напомним, о политической конкуренции и плюрализме мнений президент Казахстана говорил еще в 2019 году. По словам Токаева, «усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста национального дохода, на эффективные социальные «лифты» обязательно должен найти положительный ответ». Такой ответ, продолжил президент, не может быть дан без стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Поэтому и принято решение о демократизации парламентских выборов и развитии института многопартийности в целом.По мнению известного российского публициста и телеведущего Леонида Млечина, Касым-Жомарт Токаев продвигает реформы «спокойно, последовательно и хладнокровно». «Когда президент Казахстана заявил, что намерен содействовать развитию многопартийности и политической конкуренции, то лично для меня стало ясно, что Казахстан встал на путь созидательных политических преобразований, за которыми грядут преобразования экономические. Как это произошло, например, в странах «Четырёх азиатских тигров». При всей «революционности» планов главы Казахстана отмечу его несомненное достоинство – умение не терять выдержку. Касым-Жомарт Токаев чужд политической суетливости и это главное в таком процессе. Думаю, это гарантия от таких страхов перед опасными потрясениями», - подытожил Млечин.