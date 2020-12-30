2020 год принес немало проблем – и миру в целом, и многим людям в отдельности. Как его проводить? С добром в сердце, помогая самым незащищенным слоям населения. Сотрудники предприятий «Группы ГАЗ» в разных городах присутствия компании провели традиционную акцию «Подари тепло детям». Причем, волонтеры-машиностроители оказывают помощь нуждающимся круглый год. Стоит только вспомнить беспрецедентную программу «ГАЗпомогает» во время пандемии. Она, как и многие другие благотворительные акции компании, является частью социальных программ «Группы ГАЗ», которые несколько лет назад инициировал акционер автомобилестроительного холдинга Олег Дерипаска.ИСПОЛНЯЙ МЕЧТЫ!Благодаря поддержке руководства и неравнодушным сердцам всего коллектива, сотрудники «Группы ГАЗ» творят добрые дела. Так, за несколько дней до самого любимого праздника детворы, работники компании в Нижнем Новгороде, Ярославле, Павлово исполнили новогодние мечты ребят, проживающих в детских домах и реабилитационных центрах.На нижегородской площадке «Группы ГАЗ» по традиции установили елку детских желаний «Подари тепло детям», а уже через час сотрудники разобрали письма с мечтами ребят, чтобы исполнять роль добрых волшебников накануне Нового года для маленьких пациентов отделений онкологии и гематологии Нижегородской детской областной клинической больницы, а также паллиативного отделения детской городской больницы № 17.- Наш подопечный - 14-летний Костя Анохов. Ему поставлен диагноз – лейкоз. Подросток живет с бабушкой, хорошо учится и мечтает о беспроводных наушниках. Их мы ему и подарили. Если есть возможность помочь, мы всегда это делаем с удовольствием, - пояснила председатель профкома производства грузовых автомобилей автозавода «ГАЗ» Елена Загустина.Активисты «Группы ГАЗ» также приобрели для «Коробки храбрости» миниатюрные игрушки, которые дети берут с собой в процедурные кабинеты, на операцию, и салфетки, пеленки – то, что больницам нужны постоянно.- Мы с коллегами подарили графический планшет 12-летней Саше Рябковой. К сожалению, из-за режима ограничений познакомиться с девочкой лично не получилось, но мы пообщались удаленно. Саша в восторге от подарка, а мы рады, что смогли отвлечь ее от грустных мыслей, - отметила Алла Пономарева, главный специалист департамента управления персоналом компании «ГАЗ».РЭП В ПОДАРОКВолонтеры ярославских производств «Группы ГАЗ» поздравили с наступающим Новым годом подопечных детского дома «Чайка». В этом году из-за пандемии коронавируса праздник прошел без традиционных новогодних мастер-классов и чаепития, однако волонтеры все же смогли увидеться со своими маленькими друзьями и воспитателями, соблюдая все меры безопасности. Машиностроителей тепло приняли в актовом зале детского дома, где активисты вручили ребятам подарки, а дети показали небольшой концерт. В ответ своим музыкальным номером ребят поздравил сотрудник Ярославского моторного завода (ЯМЗ) Илья Бондаренко, исполнив сочиненную им новогоднюю рэп-композицию.- Не нарушая ежегодную традицию, мы привезли подарки на Новый год нашим маленьким друзьям из детского дома «Чайка». К огромному сожалению, в этом году, по понятным причинам, формат и время нашей встречи были очень ограниченными. Но любопытные глазки при виде больших пакетов с игрушками ярко засверкали в ожидании чего-то нового и интересного. Пусть частичка нашего тепла будет рядом, ведь именно им это по-настоящему нужно, - говорит волонтер, ведущий специалист отдела обеспечения комплектующими ЯМЗ Елена Смурыгина.- Мы так благодарны сотрудникам ваших предприятий за то, что вы для нас делаете! - отвечает волонтерам заместитель директора детского дома «Чайка» Елена Сахарова. - В новых условиях непросто приходится и детям нашего дома, и воспитателям, а вы организовали нам праздник. В этом году у нас очень много малышей – от 3,5 до 6 лет. Как они рады тем игрушкам, что вы подарили! А старшим очень пригодятся теплые вещи и различные комплекты для мальчишек и девчонок.«СКУЧАЕМ И ЖДЕМ В ГОСТИ»Поздравлять с новогодними праздниками ребят из Сосновского детского реабилитационного центра села Рожок у сотрудников Павловского автобусного завода стало доброй традицией. В этом году машиностроители подарили им красивые наборы посуды, комплекты для выжигания, лыжи и велосипеды и, конечно, сладкие подарки.- Нам очень повезло, что у нас есть такие замечательные друзья! Мы вас любим! Очень скучаем и ждем в гости, - говорили сотрудники Центра, принимая подарки. – Жалко, что в ближайшее время вы не сможете посетить нас. Ребята до сих пор вспоминают мероприятия, которые вы проводили для них в прошлые годы.Кроме того, не остались без подарков и дети из приемных семей города Павлово, а также бывшая воспитанница Сосновского реабилитационного центра, а ныне студентка Павловского техникума народных художественных промыслов России Снежана Тидорич и мальчик Данилка из города Ворсма, с которыми волонтеров ПАЗа также связывают узы крепкой дружбы.