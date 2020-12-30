Влад Сташевский был секс-символом российской эстрады. В конце 90-х хиты в его исполнении \\"Позови меня в ночи\\", \\"Любовь здесь больше не живет\\" и \\"Я не буду тебя больше ждать\\" в прямом смысле слова звучали чуть ли не из каждого утюга. Но более 20 лет назад певец друг резко завязал с шоу-бизнесом. А потом и в личной жизни артиста наступил крах.Звезда 90-х Влад Сташевский 18 лет не видел своего сына. Даниил родился в 1998 году в браке артиста с Ольгой Алешиной. После развода певец прекратил общаться с наследником, не принимал участие в воспитании ребенка.На днях стало известно, что отец и брошенный им сын воссоединились. 22-летний Даня учится на продюсерском факультете ВГИКа, любит теннис и футбол. \\"Насколько я знаю, Влад позвонил Дане, тот пошел на контакт. Они встречались, чему я очень рада. Сын познакомился с нынешней женой Влада и со своим сводным братом. Я думаю, это замечательно и очень позитивно для всех\\", - цитирует \\"СтарХит\\" первую жену вокалиста.Певец ранее признавался, что и сам рос без отца. Сташевский рассказал, что давно простил родителя за то, что тот не виделся с ним. \\"Папу я давно простил, очень давно. Нельзя жить с обидой. Это важно. Тем более что на сегодняшний день его уже год как нет на свете\\", - заявил 46-летний певец.Отметим, в первый раз Влад Сташевский женился в 24 года, когда его слава гремела по всей России. Его избранницей стала дочь миллионера Владимира Алешина. Пара сыграла свадьбу в 1997 году. Через пять лет Сташевский и Алешина развелись. В картере артиста наступил спад. Он остро переживал неудачи, начал пить.Сейчас Сташевский счастлив в браке с психологом Ириной Мигулей, супруги воспитывают 12-летнего сына Тимофея. За время их совместной жизни Влад купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Он пытался оставить сцену, занимался бизнесом по утилизации отходов. Однако, в какой-то момент фирма была ликвидирована и артист вернулся к концертной деятельности. Последние годы он зарабатывает на жизнь гастролями по стране и выступлениями на частных мероприятиях.