Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике. «Комсомольская правда» разбиралась, что изменит в жизни россиян этот документ.- В уходящем году вся страна проголосовала за поправки в Конституцию, среди которых было и закрепление термина «молодежная политика». Так что принятие базового закона станет основной для регионального и отраслевого законодательства, - отметила председатель подкомитета по молодежной политике комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, соавтор закона Наталья Кувшинова.Одна из самых обсуждаемых норм, содержащихся в документе – россиянам продлили молодость. Если раньше было принято считать молодежью людей до 30 лет, то теперь возрастная группа, которая подпадает под это определение, прописана несколько иначе – от 14 до 35 лет.- Такая формулировка дает возможность еще почти 12 миллионам гражданам нашей страны принимать участие в программах, проектах, грантах, форумах, рассчитанных на молодежь, - отмечает Кувшинникова. – Субъекты федерации не смогут своими законами снизить возраст для участия в программах по обеспечению жильем или по материальной поддержке молодых специалистов. А вот устанавливать возрастной порог выше можно.В законе прописаны и новое для российского правового поля понятие: «специалист по работе с молодежью».- Еще один важный момент, который обеспечит новый закон, - совершенствование уже существующих программ, например, обеспечение жильем детей-сирот, молодых семей, - подчеркнула Наталья Кувшинникова.Кстати, теперь ответственные за работу на «молодежном фронте» чиновники будут каждый год готовить доклад о положении молодежи в стране.- Уверен, этот закон улучшит положение дел в сфере молодежной политики, повысит ответственность органов власти всех уровней за работу с молодежью, - сказал губернатор Ярославской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Миронов. – Теперь важно будет сфокусироваться на предметной, конструктивной работе, приложить все усилия, чтобы новый закон стал реальным импульсом и привел к качественным изменениям.