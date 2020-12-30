Генпрокуратура России опубликовала рейтинг преступности, который говорит о росте числа совершенных преступлений в 50 из 85 регионов страны. Этот рост в 1,2 % (1,9 миллиона преступлений) привел к гибели более 20 тысяч человек. Еще 33 тысячи пострадали от преступных посягательств.\\"В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)», — говорится в сообщении ведомства. Наибольшее снижение преступности отмечается в Воронежской и Тюменской областях и в Северной Осетии.Согласно документа наибольшее число убийств совершалось в этом году в Свердловской, Московской областях и Татарстане. При этом отмечается, что за последние три года в России \\"последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств\\".А вот число преступлений террористического характера за два года в России выросло на 40%.\\"Относительно периода 2018 года массив указанных деяний возрос на 40% - с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. Половина из них приходится на регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ\\", - указано в документе.Согласно открытым данным Портала правовой статистики Генпрокуратуры России в Дагестане в этом году выявлено 107 террористов, в Чеченской республике 77, в Москве -55, в Кабардино-Балкарской республике - 41, в Крыму - 27 человек.Также Генпрокуратура России обратила внимание на рост киберпреступности: более 461 тысяч таких преступлений зафиксировано в России за 11 месяцев 2020 года. Это четверть от всех мошенничеств и хищений, совершенных в стране.Самыми распространенными преступлениями остаются кражи. За минувший год было зафиксировано более 691 тысяч краж. Увеличился и массив преступлений коррупционной направленности - с 28,3 тыс. до 29,4 тыс. На 5% больше выявлено взяточников. В тройку регионов с наибольшим ростом числа взяточников вошел Башкортостан, Ставропольский край и Москва.- Больше половины (59,5%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое третье (30,8%) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое двадцать девятое (3,5%) – несовершеннолетними или при их соучастии. Больше всего таких пьяных преступлений совершается на Чукотке, в Тыве и Забайкальском крае, - сообщили в МВД России.Отметим, что, по данным ведомства, иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 29,3 тысяч преступлений, что на 1,8% меньше, чем за январь - октябрь 2019 года, в том числе гражданами государств участников СНГ – 26,3 тыс. преступлений (-0,7%), их удельный вес составил 89,8%. Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось на 4,7% и составило 13,6 тыс. преступлений.По темпам прироста числа преступлений в стране вперед вырвались Севастополь и Санкт-Петербург, а вот Чеченская Республика, Северная Осетия и Адыгея возглавила список регионов с наименьшим ростом преступности.