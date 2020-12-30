В сети в последние дни гуляет страшилка о полной идентичности грядущего года металлического Быка и 1937-го, ставшего зловещим символом сталинских репрессий в СССР. Мол, оба начинаются с пятницы и все дни – ужас, ужас, ужас! - совпадают. Народ в волнении. С коронавирусом еще не разобрались, а тут новая беда на наши головы свалится? Оптимисты, как могут, успокаивают. Цитируя самого Карла, понимаешь ли, Маркса: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса.» Вот и сброшенный с корабля истории Маркс пригодился в капиталистическом ХХ1 веке. (Хотя на самом деле фразу про трагедию и фарс истории отлил в металле философ Гегель.)Спокойно, граждане! Вообще-то пятница у нас повторяется каждую неделю. И календари каждые семь лет были бы идентичны. Если бы не високосные года с лишним днем в феврале. Они вносят легкую сумятицу в циклы. Так вот: календари високосных годов полностью повторяются через 28 лет. А обычных – через 6 и 11 лет.Поэтому у наступающего 2021 года кроме рокового братца -1937 есть и другие, начинавшиеся 1 января с пятницы: 1926, 1943, 1954, 1965, 1971, 1982, 1993, 1999, 2010. Не верите? Проверьте! Интернет вам в помощь. Впереди маячат близнецы - 2027, 2038, 2049, 2055, 2066, 2077, 2083, 2094, 2100.Поэтому выбросьте из головы мрачные мысли о 37-м и готовьтесь с четверга на пятницу достойно встретить Новый год.Вот что советует астролог Татьяна Лукашевич: «По Восточному календарю 2021-й – год белого металлического Быка. Название говорит само за себя: для его встречи прекрасно подойдут белые или светлые тона одежды и обязательно украшение из металла. Это может быть бижутерия, заколка, у мужчин - запонки. В одежде могут присутствовать различные блестки, они также создают эффект вкраплений металла.Бык - травоядное животное, поэтому в праздничную новогоднюю ночь порадовать его можно свежим салатом из зелени и ни в коем случае не готовить говядину или телятину.»А у кого в отличном виде сохранился красивый календарь уходящего года, не выбрасывайте. Он еще пригодится вам в високосном 2048-м.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАстролог Татьяна Лукашевич: «С 21 декабря Россию ожидают перемены»В этот день Сатурн и Юпитер соединятся в знаке Водолея, под которым находится наша страна (подробности)