Среди национальных лидеров, получивших в этом году поздравления с Новым годом и Рождеством от Владимира Путина, нет сразу нескольких из глав стран постсоветского пространства.Уже традиционно не дождались поздравительной телеграммы от президента России президенты Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, чью политику в адрес Москвы давно не назовешь дружественной. Но в этот раз без добрых слов на праздники остался и президент Украины Владимир Зеленский. Хотя как раз после ухода Петра Порошенко Путин поздравлял молодого коллегу.Однако, откровенно антироссийские шаги Киева в 2020 году и особенно майская речь Зеленского, в которой он приравнял СССР к нацистской Германии, поставили его за черту общения Путина. Кроме того за год, прошедший с очной встречи «нормандской четверки», Украина не выполнила взятых на себе обязательств, что тоже не способствует улучшению отношений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин и Мишустин договорились «сшивать страну» дешевыми билетам и новой техникойПрезидент обсудил, как будет развиваться транспортная доступность в России (подробности)