Дочь болеющей раком Анастасии Заворотнюк пообщалась с поклонниками и сделала признание. Анна озвучила свою сокровенную мечту, чем довела россиян до слез.Анна Заворотнюк раскрыла свое главное желание. Дочь Анастасии Заворотнюк откровенно ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался ее мечты. \\"Чтобы моя мамочка была здоровая и счастливая\\", - поделилась девушка. Ее слова довели россиян до слез. В блоге фолловеры не скрывают эмоций и желают семье Ани всех благ.Она отметила, что особенного праздничного настроения у нее нет. По ее словам, в их семье продолжается тяжелый период, который начался два года назад. \\"Моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом\\", - писала Аня. Звезда сериала \\"Моя прекрасная няня\\" борется с онкологическим заболеванием. Актрисе диагностирован рак мозга четвертой степени.При этом уходящий год все-таки подарил семье артистки надежду на то, что она сможет победить тяжелый недуг. Говорят, Заворотнюк стало гораздо лучше.Не так давно онколог Юрий Покровский заявил, что актриса может полностью восстановиться после рака. По его словам, пациенты после лечения могут обслуживать сами себя. \\"Другое дело, что у них меняется абсолютно все: привычный жизненный уклад, работа, отношение ко всем... Но здесь большая роль отведена и родственникам, которые рядом с этими людьми\\", - поведал кандидат медицинских наук.Напомним,о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у звезды сериала \\"Моя прекрасная няня\\" диагностирован рак головного мозга. Родственники слухи подтвердили в октябре 2019 года, не называя диагноз, но, отметив, что переживают тяжелые времена и надеются на лучшее. Официальный диагноз актрисы был обнародован в середине мая 2020 года. Академик Александр Макаров сообщил, что у актрисы глиобластома. Ученый отметил, что в лечении артистки могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака.