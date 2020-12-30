Новый год и праздничные выходные – традиционное время для семейного тепла и уюта, для того, чтобы прочувствовать и оценить то, что для нас действительно важно, не прячась за суету будней. Но что делать, если праздник – хуже неволи, радоваться сил нет, а от приторных улыбок и звонкой музыки челюсти сводит? Секреты того, как пережитьНовогодние праздники, когда невмоготу, «Комсомолке» раскрыла психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.НЕНАВИЖУ НОВЫЙ ГОД. ПОЧЕМУ?1. Иногда это просто из серии «так повелось». Например, в семье не очень-то было принято отмечать и праздновать, и человек не слишком понимает, к чему все эти предпразднично - праздничные действия. Ему не интересно.2. Бывает, причина связана с какими-то значимыми и, как правило, неприятными событиями. Утратами, расставаниями, потерями, разочарованиями, несбывшимися ожиданиями.3. Игнорирование и активное неприятие праздника может быть отражением текущей напряженной ситуации, в которой праздничная суета, - это слишком высокая нагрузка, которую человек уже не может выдержать.4. А иногда, это просто желание проявить оригинальность в стиле «не хочу, не буду, как все»!ВСЯ СИЛА В РИТМЕКак ни странно, люди, игнорирующие праздник, находятся в более выгодном положении, по сравнению с любителями торжеств, и вот почему:1. Любой праздник – это стресс, пусть и позитивный, но стресс, и нарушение ритма!А ритм правит миром: смена времен года, циркадные ритмы, биение сердца, от ритма зависит работа всех систем органов.- Оглянитесь вокруг – все ритмично. Расположение окон в домах, столов в учебной аудитории, работа общественного транспорта, поставки товара в магазины, - говорит Марина Розенова. – И, если вы все время находитесь в своем привычном ритме, – то у вас все хорошо! А за сбой ритмики придется заплатить дополнительным напряжением, усилиями, пост-праздничнойусталостью (депрессией), необходимостью тратить силы на восстановление привычного ритма, вспоминать о делах.Так что, в игнорировании праздников есть прямая выгода. Можно постоянно, стабильно и надежно двигаться в своем ритме-режиме, в привычных действиях, не сбавлять темп и достигать хороших результатов. Но это для тех, кто осознанно выбирает такую стратегию и следует ей.2. Если вы принимаете осознанное решение побыть одному и не праздновать, – вы на верном пути, чтобы что-то переосмыслить, восстановить силы. На все это нам нужно время. И, иногда, какой-то праздник, можно и пропустить, или почти пропустить, отмечать не в полную силу, а чуть-чуть.КОГДА УХОД ОТ ПРАЗДНИКА – ЭТО НАКАЗАНИЕ СЕБЯСлабая сторона стратегии игнорирования праздников связана с лишением себя тех возможностей, которые праздник дарит. Это и возможность переключиться, уйти от обыденности, доставить себе и другим приятное: подарки, неожиданные впечатления, свое внимание, получить это от других!КАК ВЫБРАТЬ, ПРАЗДНОВАТЬ ИЛИ НЕТ?1. Определить «точку», в которой вы сейчас, какие у вас есть внутренние ресурсы, силы, вдохновение, как это соотносится со внешними обстоятельствами и актуальными желаниями – возможностями. Вы сами вольны определить, что и как вам делать в праздничные дни.2. Лучше составить небольшой план праздника. Это поможет упорядочить ритм жизни в эти дни и снизить риск пост-праздничного негатива или рассеянности.3. Если вы в этот раз абсолютно категорически настроены не праздновать Новый год, на все вопросы окружающих «Ну как Новый год?» отвечайте коротко, но информативно: «Сменил календарь!». Вы и ответили, и сохранили свою приватность!4. Если вы празднико - диссидент, все равно сделайте небольшой реверанс в сторону торжества. Например, используйте небольшое украшение: гирлянду, цветные огоньки. Они всегда хорошо действуют, привносят игру, загадочность. Купите (достаньте, найдите, возьмите на время) какую-то одну игрушку или любой приятный вам красивый предмет. Пусть это и будет украшением. Плюс выделите небольшое дополнительное (по сравнению с обыденным ритмом) время на отдых или развлечение. Так вы и свой ритм сохраните, и праздник все равно состоится.5. Старайтесь придерживаться, хотя бы относительной умеренности. Это касается и праздничных трат, и импульсивных желаний, и степени разгульно-праздничной активности (в еде, питье, приключениях). Особенно это важно сейчас, в продолжающийся период всеобщей пандемии. Этот аспект лучше не игнорировать, а относиться к нему по-взрослому, ответственно и разумно (даже, если очень устали от всего и хочется забыться).! Важно.Не забывайте, что угрозы пандемии сохраняются и пока важно соблюдать физическую дистанцию (защищая себя и других), но можно прекрасно укреплять социальную и психологическую близость на расстоянии своей теплотой, доброжелательностью, отзывчивостью, поддержанием взаимной безопасности.