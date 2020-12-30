Дмитрий Кулеба, кажется, решил превзойти своего предшественника Павла Климкина как минимум по части эпатажных заявлений и словесной отваги в противостоянии с Россией. Которое (противостояние) так дорого демократическому образованию вокруг Днепра.Накануне нового года нынешний руководитель внешнеполитического ведомства Украины, схватив и щит, и меч, и явно пригибаясь под их тяжестью, ринулся в атаку на Москву.- Тема Крыма должна стать для России адской, а не священной! - потрясал невидимым оружием Кулеба, - Мы ее такой сделаем! Мы уже многое для этого сделали! Украинский флаг взовьется над Симферополем. Я работаю над этим. И мы достигнем цели!Страшно, аж жуть. Но, оставив в стороне вторичность лозунгов, которые затерли до дыр те, кто уже сорвал голос и набил мозоли еще до прихода к власти господина Кулебы, мы обратились за комментарием к человеку трезвому, заместителю Директора института стран СНГ Владимиру Жарихину.- Владимир Леонидович, в соседней стране глава МИДа заявил, что тема Крыма станет для России адской.- Горячиться не надо. Произошло несколько вещей. Явно президент Украины не справляется с внутренней повесткой. Ну не получается у него с созданием позитива у населения.- И своему любимому президенту кинулись помогать все подряд?- Конечно! В том числе министр иностранных дел. Каждый по-своему. Наверняка и Кулеба, и сам Зеленский понимают, что это все лишь слова. Но ведь доброе слово и кошке приятно.- Кроме моральной поддержки шефа должно быть что-то еще.- Ну конечно, - надо изображать активность. Так как настоящая активность не удается. Ведь все реальные внешнеполитические акции происходят и разрешения на них даются лишь с санкции Госдепа США. А там сейчас в системной задумчивости от того, кто им будет командовать Потому и реальных дел нет. А активность все-таки изображать надо. Вот и изображается мощная словесная «работа». Подменяющая настоящую деятельность. Потому и упражняются в громких словах. Подчеркивая свою незаменимость.- Глава МИДа Украины напомнил про «Крымскую платформу» – саммит, который должен пройти в мае в 2021-го с повесткой возвращение Крыма.- Значительное количество стран, среди них видны и некоторые наши союзники, могут принять участие в саммите. Это будут и представители Евросоюза, и США. Ну как же – укусить Россию на том участке, где ее позиции в международно-правовом плане не очень прорисованы пока. Поскольку немало стран не признают Крым российским.- Киев переключился с Донбасса на Крым?- С Донбассом у них проблемы – все сложнее произносить классическую фразу «Россия не выполняет минские соглашения». Потому, что не выполняет их Киев. Вокруг Донбасса политико-дипломатические игры стало вести затруднительно. Потому и перекинулись на Крым.- Активизация Киева по вопросы Крыма связано с приходом демократов в Белый дом?- Опосредовано. Республиканцы и демократы противоречат друг другу в США по большинству вопросов. В том числе внешнеполитических. Но в части отношений к России между ними разницы большой нет. Антироссийская компания проводилась Обамой, потом Трампом. Деятельность Байдена от деятельности Трампа ничем особо отличаться не будет – по отношению к Москве.- Крымская платформа в мае 2021-го много участников может собрать?- Не исключаю этого. В Европе много мелких, зависимых стран. Участников может быть десятки. США своих клевретов подтянут. Ряд стран, которым нужны будут либо займы, либо преференции, либо вакцина.- Турция там будет хедлайнером?- А вот это давайте посмотрим. Турция коварна и весьма неожиданна. Я не уверен в ее участии. В отличии от стран Балтии…