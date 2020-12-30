Школа учит жить: думать и рассуждать, ошибаться и делать выводы, но главное – применять полученные знания на практике. Приблизить обучение к реальной жизни помогают в том числе и программы, которые реализуются в школе на базе разработок экспертов, и к решению такой социально важной задачи может подключаться… бизнес. Один из примеров – инициатива компании «Нестле», которая так и называется – «Нестле. Здоровые дети».- «Здоровые дети» - для кого и для чего?- Цель «Нестле. Здоровые дети» - помочь семьям во всем мире воспитывать здоровое и счастливое поколение. К 2030 году компания планирует привить навыки здорового питания более 50 млн школьникам в самых разных странах мира. Один из приоритетов – научить детей заботиться о собственном здоровье.В России эта инициатива реализуется в рамках школьной программы «Разговор о правильном питании». Она была разработана в Институте возрастной физиологии РАО и внедряется в российских школах с 1999 года. Сегодня в проекте принимают участие 60 регионов страны, ежегодно в нем задействованы 1,5 млн детей и подростков в возрасте от 6 до 12 лет.А суммарно за время существования программы ее участниками стали более 9 млн школьников. Фактически вместе с ней выросло уже несколько поколений детей.Для программы разработаны специальные учебные материалы – рабочие тетради, методические пособия для педагогов. С их помощью педагоги проводят занятия с учениками. Каждый школьник участвует в проекте 3 года! За это время у детей формируются не только знания, но и реальные привычки, связанные с правильным питанием и здоровым образом жизни.- Почему обучением детей основам правильного питания должна заниматься школа? Ведь этот процесс, прежде всего, происходит за семейным столом?- Роль семьи как ведущего социального института, отвечающего за питание ребенка, никто не подвергает сомнению. Но довольно важную роль играет и школа – система школьного питания сегодня охватывает очень большое число детей. В современной школе ребенок не только получает «духовную» пищу (учится читать и писать), но и вполне материальную. А это значит, что в школе есть место и для «Разговора о правильном питании». К тому же использование современных интерактивных игровых методик - а именно они составляют основу программы - может дать гораздо больший эффект, чем привычные увещевания родителей – «не ешь много сладкого», «возьми яблоко вместо конфеты». Однако это не означает, что семья остается в стороне – родители активно вовлекаются в процесс, участвуя в конкурсах, готовя вместе с ребенком различные блюда, выполняя творческие задания.- Как можно оценить результаты такого обучения на практике? В течение всех 20 лет работы «Разговора о правильном питании» профессиональные эксперты регулярно проводят оценку ее эффективности. Что показывают исследования?- Во-первых, дети – участники проекта - гораздо больше знают о правильном питании и здоровом образе жизни в сравнении с их ровесниками, не вовлеченными в обучение. Это позитивный результат, однако мы все прекрасно понимаем, что «знаемое» далеко не всегда означает «выполняемое». А как обстоят дела с реальным питанием участников программы?Оказывается, у них слова не расходятся с делом. Участники программы чаще едят полезные продукты: не отказываются от фруктов и овощей, сухомятке предпочитают полноценный обед и ограничивают употребление сладкого. Знакомство с программой помогает школьникам в соблюдении режима питания – они не забывают завтракать, есть полдник. И даже спортом занимаются чаще. Получается, что «Разговор о правильном питании» — это не просто разговор, но и реальный полезный результат!- Весной этого года школы массово перешли на «удаленку». А смогла ли пережить период «самоизоляции» программа?- Переход на «дистанционку» позволил активно развивать новые форматы. Во-первых, был разработан цифровой аналог школьного курса на собственной платформе prav-pit.ru.Благодаря этим материалам учителя могут продолжать занятия даже в режиме самоизоляции. Во-вторых, этот курс вошел в Московскую электронную школу, что обеспечило доступ к материалам педагогам и школьникам из разных уголков страны. В ближайших планах – интеграция с платформой корпорации «Российский учебник».- «Удаленка» и так дается семьям непросто, нужны ли детям дополнительные занятия, пусть даже и полезные?- Обучение – это не обязательно зубрежка, уроки, домашние задания. Обучение может стать… самым настоящим развлечением! И эти слова программа «Разговор о правильном питании» подтверждает делами. Чтобы помочь детям и родителям найти общие интересы, весело и с пользой проводить время, мы придумали и реализовали два увлекательных проекта, совмещающих в себе онлайн-уроки и активности в оффлайн.Один из них - «Домашний разговор о правильном питании». На сайте программы размещены специальные видео-уроки от шеф-повара, спортсменов, ученого. Во время них дети и родители могут научиться готовить полезные и веселые блюда, выполнять спортивные разминки и даже проводить научные опыты, чтобы убедиться в пользе разных продуктов! Весной 2020 года организаторы провели конкурс, и участники делились своими результатами, размещая свои фотографии на сайте.«Задача любого онлайн-проекта в сфере здорового образа жизни детей – мотивировать их на реальные действия, связанные с заботой о здоровье, - отмечает Александра Макеева, руководитель отдела образовательных программ «Нестле», автор программы «Разговор о правильном питании». – Наши проекты решают ее, предлагая интерактивный формат взаимодействия. Готовить вкусные и полезные блюда дети учатся вместе с профессиональными шеф-поварами, а спортом занимаются с футболистами, гимнастами и даже альпинистом».Продолжить совершенствовать свои кулинарные навыки участники могли в «Летнем кулинарном лагере». «Вожатыми» в нем стали ведущие шеф-повара из разных городов России, а также Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Словении. Они не только делились секретами приготовления национальных блюд, но и знакомили детей и взрослых с культурными традициями своих стран.- Но ведь здоровый образ жизни – это не только питание?- Конечно. Именно поэтому в рамках программы «Нестле. Здоровые дети» уделяется внимание и другим сторонам жизни школьника – спорту и заботе об экологии. Совсем недавно мы создали экологический модуль «Здоровые дети помогают планете», в рамках которого школьники учатся сортировать мусор, экономить воду, беречь свет, правильно хранить продукты, не выбрасывать остатки еды, а стараться приготовить из них вкусные блюда.А какими ресурсами программа может поделиться с теми детьми и взрослыми, кто хочет самостоятельно осваивать навыки здорового образа жизни?«Обучающие видео для всей семьи» занимательные мультфильмы: весело и интересно о том, что вкусно и полезноПлатформа «Домашний разговор о правильном питании» необычные видео-уроки от необычных учителей – шеф повара, ученого, спортсменовКанал «Food лаборатория Нестле» на YouTube готовим интересные блюда и проводим захватывающие эксперименты