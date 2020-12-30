Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в 2020 году так и не появилась ни на одном турнире. И если еще в январе была официально подопечной канадского тренера Брайана Орсера, то теперь же снова работает в группе у Этери Тутберидзе в \\"Хрустальном\\". Осенью она приняла решение вновь тренироваться у своего наставника, которая дала ей все в ее карьере. Ведь именно под началом Этери Георгиевны Женя стала дважды чемпионкой мира, Европы и выиграла две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.И вот за пару дней до наступления Нового 2021 года Медведева у себя в личном Инстаграме подвела итоги. И возвращение к Этери Тутберидзе она поставила на пятое место. Это событие она кратко описала в трех словах:\\"Удивила. Удивилась. Все хорошо\\", - таков был выбор слов Евгении Медведевой.Медведева работала с Этери Тутберидзе с начала своей карьеры и вплоть до весны 2018 года. После чего уехала на пару лед в \\"канадскую командировку\\", став частью команды Брайана Орсера. И в начале 2020 года Медведева после введения локдаунов уехала в Японию, где хотела начать подготовку к ледовым шоу. Но их тоже отменили и тогда Женя вернулась в Россию. В Москве она продолжала тренировки \\"на удаленке\\" с Орсером. Но в итоге вернулась к Этери Тутберидзе.Кроме того, для фигуристки значимыми оказались контракт на участие в шоу \\"Сейлор Мун\\", поездка в Японию, манипуляции с прической, тренировки с Брайаном Орсером на удаленке, лечение травмы в больнице, появление новой собаки и в конце года - воссоединение со своей подругой Анастасией Скопцовой на шоу-прокатах после чемпионата России 2021 в Челябинске.В конце же своего поста Медведева сделала приписку по поводу действительно громких событий 2020 года:- Про локдауны и закрытые границы не будем. Все и так это знают. Как говорится «зато не скучно», - сказала Женя, поздравив всех своих подписчиков с наступающими праздниками.Напомним, что в прошедшее воскресенье, 27 декабря, фигуристка Евгения Медведева выступила на шоу-прокатах после чемпионата России 2021 с новой программой. Для спортсменки это было настоящее возвращение на лед - ради одного проката Женя прилетела в Челябинск из Москвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБитва легенд: Медведева и Загитова представили новые программы с разницей в суткиНесколько лет очное противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой на турнирах любого уровня порождало бешеный интерес к фигурному катанию и двигало этот вид спорта вперед. Но вот уже больше года обе фигуристки отошли от активных дел. (подробности)