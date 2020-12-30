С витрины модного австралийского ресторана, который очень любят посещать влюбленные и молодожены, украли стеклянную туфельку Золушки.- Это не шутка, - написали расстроенные владельцы заведения в социальных сетях. – Хоть это и может показаться абсурдным, но мы прилагаем невероятные усилия, чтобы сделать наши витрины сказочно красивыми в канун рождественских праздников.Судя по записи с камеры видеонаблюдения, туфельку как у сказочного персонажа украли молодые люди – парень с девушкой, которые отмечали в ресторане свою помолвку.- Мы знаем, кто и когда это сделал, - продолжают рестораторы. – Просим вас вернуть предмет нашего интерьера на место, иначе мы отдадим запись в отделение полиции и сообщим о краже.Сообщение в соцсетях мгновенно разлетелось по Интернету. И многие пользователи недоумевали, зачем было красть туфельку.«Что происходит с людьми?! – рассуждают подписчики. – Для посетителей создают красоту, а они ее просто уничтожают».«Совершенно невероятно, как несколько людей могут испортить жизнь вокруг, - есть и такие мнения. – Надеюсь, что благодаря всемирной сети туфельку вернут».И, действительно, через несколько дней новоиспеченные жених и невеста вернули украденную вещь владельцам ресторана.«Наша стеклянная туфелька вернулась домой! – сообщили тут же рестораторы. - Мы счастливы!»Парочка извинилась и просит считать инцидент глупой шуткой.