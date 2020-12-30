Что такое «ковидный паспорт» и где его получить?На данный момент речь идет о паспорте вакцинированного. Так документ назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС. Создать для себя такой паспорт можно самостоятельно на сайте Госуслуг, зайдя в свой личный кабинет. Сроки начала оформления обозначены, как январь 2021 года. Предполагается, что паспорт будет существовать в электронном виде. Его заполнение начнется с отметки о прививке от COVID-19, но в перспективе этот паспорт может содержать информацию и о других сделанных прививках.Для чего нужен?Одна из сфер применения иммунного паспорта – перемещение между странами. Такие паспорта или сертификаты, как еще называют эти документы, нужны для того, чтобы была возможность путешествовать и при этом минимизировать риск распространения инфекции, и чтобы по приезде в другую страну не было нужды сидеть на карантине.Впрочем, пока не ясно, каким образом иммунные паспорта одних стран будут считаться действительными на территории других стран, например, будет ли учитываться, какой вакциной была сделана прививка, уровень выработки антител и другие параметры, и будет ли для этого разработано отдельное соглашение между странами.Международная ассоциация воздушного транспорта тем временем разработала свой проект документов, позволяющих путешествовать во время пандемии и тогда, когда распространение коронавируса будет окончательно взято под контроль. Это своеобразный проездной, который можно будет оформлять дистанционно, в нем будет отмечаться информация о всех ПЦР-тестах, которые вы делали, о вакцинации от ковида, будут содержаться данные вашего паспорта. В соответствии с актуальными данными система будет генерировать QR-код, который послужит разрешением на вылет.А как у них?Иммунные паспорта тестируются сейчас в Израиле. В этой стране они получили название «зеленый паспорт» и будут выдаваться всем провакцинированным от ковида с 17 января 2021 года.Испания пойдет по другому пути, в стране будут собирать данные о тех, кто от вакцинации отказался. Соответственно страна будет делиться этой информацией с другими странами ЕС. А перспективе в Европе появится общий банк данных по иммунизированности европейцев от ковида.Как сообщает агентство Reuters, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам собирать базы данных тех людей, кто ковидом переболел, и предлагает сосредоточиться на разработке системы регистрации провакцинированных от COVID-19. По информации агентства ТАСС, в ВОЗ не считают паспорт провакцинированного чем-то экстраординарным и продолжают изучать вопрос о том, какой вариант информации о пройденной человеком вакцинации может применяться на территории всех стран. Представитель ВОЗ Тарик Язаревич сказал, что это будет хорошо знакомая всем карточка, содержащая данные о вакцинах, которые были сделаны человеку.