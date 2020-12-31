- Татьяна, что скажете о начале нового года?- День простоять и ночь продержаться. Сатурн и Юпитер уже отошли от Плутона на 7 градусов, что должно уменьшать распространение Covid-19. Но на арену, словно два гладиатора, выходят Марс и Уран. И скучно в январе нам точно не будет.Уран - планета неожиданностей, революций, свободы, радикальных перемен.Марс – планета агрессии, войны и активных действий.Соединившись вместе в середине месяца, они принесут ситуации, связанные с террористическими актами, неожиданными военными действиями, взрывами, громкими заявлениями или разоблачениями, массовыми протестами. И меня не оставляет мысль, что история с президентскими выборами в США еще не закончена. Даже несмотря на вердикт выборщиков, официально отдавших победу Байдену. День его инаугурации - 20 января - очень непредсказуемый. Трамп может преподнести всем сюрприз. Посмотрим, конечно.Главное, нам с вами не оказаться в эпицентре заокеанских событий.Первая неделя января наиболее спокойная. Можно расслабиться и есть салат оливье перед телеэкраном. Но после Рождества стоит сконцентрироваться, сгруппироваться и внимательно смотреть по сторонам. Особенно внимательны должны быть те, кто торгует на бирже. Непредсказуемость января может привести к резкой волатильности и даже сильному падению рынков.31 декабря - 2 января: аккуратнее с фейерверками, петардами, бенгальскими огнями. Лучше исключить их от слова совсем. На фоне подготовки к празднику можно сильно поссориться с любимыми людьми. Не предъявляйте претензий, если подарок вам не понравится. Иначе маленькая ссора грозит перерасти в большой конфликт. Венера проходит кармический узел Кету, который любит у нас что-то забирать, создавая вероятность расставаний.7 января: Марс переходит в знак Тельца. Дела потребуют более тщательной проработки, долгих усилий и терпения. Захочется что-то сделать своими руками, усилится склонность к рукоделию.8 января: Меркурий входит в знак Водолей, что усилит потребность в дружеском общении и учебе. Мы станем более открыты новым идеям.Венера входит в знак Козерог, чувства становятся более прагматичными, основанными на получении материальной выгоды.Начинает складываться квадрат Юпитера и Сатурна с Ураном, что будет способствовать громким заявлениям со стороны властей, усилению революционных настроений, противоборству консервативных и радикальных течений. Эта тенденция будет проявляться в течение всего 2021 года. Поскольку знак Водолей усиливает стремление к свободе и более прогрессивным взглядам, то мы станем свидетелями неизбежных перемен, уже стоящих на пороге.10-11 января: гармоничные отношения между партнерами. Если вы в ссоре, то в эти дни попытайтесь помириться.13 января: новолуние в знаке Козерог в соединении с Плутоном, который отвечает за большие массы людей, огромные финансовые потоки, кризисы и катаклизмы. Поэтому следует избегать большого скопления людей, сейсмоопасные районы, морские побережья, где возможны цунами. Есть вероятность увеличения вспышки вирусных заболеваний. Неожиданные катаклизмы, землетрясения, проблемы на атомных электростанциях. Старый Новый год рекомендую отмечать тихо и без спецэффектов, поскольку увеличивается риск внезапных возгораний, взрывов, пожаров. Помним про Марс и Уран – это самое взрывоопасное соединение на небесах.13 - 26 января: сложный период. Увеличивается риск аварийности, неожиданных изменений в структурах власти, отставки, новые назначения. Шокирующие разоблачения, тайное станет явным, обманы. Будьте очень аккуратны в личных отношениях, берегите свое здоровье. Не стоит планировать авиаперелеты в интервале этих дат. На биржевых площадках увеличивается волатильность и вероятность внезапного обвала.14 января: Уран разворачивается в прямое движение. Возможны неожиданные шокирующие события, новости, проблемы с электричеством, интернетом, компьютерами, крупными серверами. Это день быстрых решений и действий, ситуации будут требовать мгновенной реакции.20 января: Солнце переходит в знак Водолей. Увеличивается потребность в дружеском общении, работе в команде, с единомышленниками. Водолеи начинают праздновать свои дни рождения. Усиливается дух авантюризма и тяга к свободе.21 января: день повышенного риска во всех сферах. Не планируйте важных встреч, мероприятий, подписания документов. Планы могут быть нарушены по независящим от вас причинам. Следует быстро подстраиваться под ситуацию. Уже сейчас продумывайте план Б.27-30 января: Венера проходит по Плутону. Роковые обстоятельства, вероятность финансовых потерь, но наряду с рисками огромные возможности для заработка. Возможны болезненные расставания. Страстные выяснения отношений, ревность, риск телесных повреждений.28 января: Полнолуние в квадрате к Марсу. День повышенной аварийности и конфликтности. Разоблачения, раскрытие тайн и секретов, шокирующая информация. Опасность военных конфликтов, пожаров, взрывов.30 января: Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 21 февраля 2021 года. Замедляются дела, связанные с транспортом, договоренностями, связью. Теряется информация, телефоны, ломаются компьютеры.Будьте внимательны весь январь, берегите себя и своих близких. Если уж мы прожили 2020 год, то и январь нам по плечу! Справимся все вместе. Удачи!