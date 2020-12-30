Супруги Александра Пахмутова и Николай Добронравов больше недели находятся в больнице. Они были госпитализированы с коронавирусом. О выписке речи не идет.\\"Они оба находятся в ЦКБ. Помощь пока не нужна, состояние стабильное, ухудшений нет\\", - цитирует ТАСС знакомого знаменитой пары.Меж тем поклонники не находят себе место. Ведь Пахмутовой - 91 год, а Добронравову - 92. Они оба в группе риска. \\"Лежат в красной зоне\\", - уточнили ранее в окружении семьи.Композитор и поэт-песенник познакомились на радио в студии детского вещания. Пахмутова писала музыку к радиопостановкам, Добронравов, работая в ТЮЗе, читал свои стихи в \\"Пионерской зорьке\\". Композитору и поэту поручили творческое задание - написать песню к предстоящим каникулам. Так появилась \\"Лодочка моторная\\" и новая семья. Они поженились в далеком 1956 году.Несмотря на многолетние отношения, звезды так и не обзавелись детьми. Зато оказались плодовиты в творческом плане - создали в соавторстве много легендарных композиций, которые до сих пор любят и помнят по всей стране. Среди них \\"Нежность\\", \\"Надежда\\", \\"Беловежская пуща\\", \\"Команда молодости нашей\\", \\"Старый клен\\" и многие другие. Даже сейчас, в столь солидном возрасте, супруги продолжают радовать поклонников новыми работами.