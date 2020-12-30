Расставание этой красивой пары имело все шансы на звание самого мирного развода в шоу-бизнесе. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков несколько месяцев, пока не жили вместе, старались не выносить сор из избы: о том, что супруги разъехались, стало известно от их окружения далеко не сразу. Но даже когда развод предали огласке, ни певица, ни фотограф не откровенничали в СМИ о своих отношениях и причинах разлада.На днях суд расторг брак пары, а сегодня стало известно, что Дмитрий Исхаков запретил экс-супруге вывозить за границу их общую дочь Мию. В начале января артистка собиралась в отпуск на Занзибар, однако, теперь она будет вынуждена лететь без ребенка либо отказаться от путешествия.Как выяснилось, отца малышки возмутило, что Гагарина не поставила его в известность о предстоящих новогодних каникулах.- Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом, - объяснил свое решение в Инстаграме Дмитрий Исхаков. - Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. Согласитесь, это само по себе дико! Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени улетает наша дочь. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Да и текущая обстановка с пандемией также совершенно не в пользу далеких поездок.Но судя по всему, больше всего Исхакова разозлило другое. Фотограф намекнул, что артистка собиралась в отпуск с неким таинственным другом, которого бывший муж Гагариной не хотел бы видеть рядом со своей дочерью.- Во-вторых, и это очень важно: слухи ходят разные, и я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком? - поинтересовался Исхаков у подписчиков.Впрочем, далеко не все поддержали бывшего Гагариной в его праведном гневе. К тому же, Исхакову припомнили, что когда-то он и сам был в такой ситуации, летая на отдых с сыном певицы от первого брака.- Мы с бывшим мужем Полины были знакомы. Я являлся ее официальным супругом, и мы всегда брали у отца письменное разрешение на выезд, - расставил все точки над i оскорбленный фотограф. - Если бы я собирался в отпуск с дочкой, я бы обязательно поговорил с ее мамой. И уж точно не взял бы ребенка на отдых с условной любовницей...Между тем, слухи о новом избраннике певицы ходят уже не первый месяц: Полине Гагариной приписывают романы то с рэпером, то с ее саунд-продюсером, но сама звезда ничего не подтверждает. О новых отношениях может свидетельствовать и скоротечный развод артистки: слишком уж быстро суд расторг их брак с Дмитрием Исхаковым.- Не исключено, что есть необходимость срочно развестись, возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж, - предположил в свое время в беседе с \\"КП\\" звездный адвокат Сергей Жорин. - Тем более, иск подан в конце года. Юристы, которые давно работают, знают негласное правило: лучше оставить дело до января. Ведь в декабре у судов отчетный период, и подкинуть им работу в предпраздничные недели - значит, проявить дурной тон. Я очень удивлюсь, пару разведут в декабре, а не в январе: значит, кто-то очень торопится стать свободным.Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за фотографа в сентябре 2014 года, а в 2017-м у них родилась дочь Мия. До этого певица три года состояла в браке с актером Петром Кисловым, от которого воспитывает 13-летнего сына Андрея.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРазводится, чтобы снова выйти замуж: раскрыты неожиданные детали расставания с мужем Полины ГагаринойЗвездный адвокат Сергей Жорин разъяснил kp.ru подробности расторжения брака через мировой суд (подробности)