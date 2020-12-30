В среду Михаил Мишустин поработал волшебником. Премьер поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний». Правила таковы: участники акции снимают с елки записки от детей, а потом выполняют их желания. Мишустину досталась Надя Столпник из Твери. Ее записку премьер снял с «Елки желаний» 24 декабря. Девочка просила в подарок синтезатор. Эта просьба у премьера тут же нашла отклик. Он признался, что когда-то и сам мечтал о синтезаторе. По этому случаю Мишустин даже пообещал, что лично выберет для Нади инструмент.В среду днем Мишустин отправился к девочке в Тверь. Ну, и конечно, прихватил с собой целый мешок подарков. Тем более, что на днях пятилетняя Надя отмечала День рождения.- Меня Миша зовут, - по-свойски представился Наде премьер-министр.Дальше в ход пошла кукла. Вручая подарок, Мишустин предложил девочке вместе выбрать для куклы имя. Посоветовавшись, назвали Ксюшей. Ну, и какой же праздник без музыки. Мишустин предложил застеснявшейся девочке сыграть для нее на новом синтезаторе. Репертуар у премьера оказался внушительный: «В лесу родилась елочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Ничего на свете лучше нету».И тут вдруг выяснилось, что маленькая Надя не смотрела мультфильм «Бременские музыканты». Мишустин тут же взял с девочки слово, что культовый мультфильм она посмотрит. Обещания пришлось давать и папе Нади. У него Мишустин попросил помочь девочке научиться играть на синтезаторе.Немного осмелев, Надя рассказала премьеру, что собирается поступать в музыкальную школу - хочет научиться играть на фортепьяно.Премьер, Надя и ее родители вместе попили чай. Помимо синтезатора и куклы Мишустин вручил девочке мешок конфет, упакованных в мягкую игрушку в честь наступающего года Быка.Кстати, это далеко не первый раз, когда Михаил Мишустин, будучи в гостях, демонстрирует свои музыкальные способности. Во время одного из своих визитов в Белоруссию премьер в кулуарах сыграл на фортепьяно. Правда, уже не песни из мультфильмов...