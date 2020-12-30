Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Председатель Оргкомитета Юрий Трутнев утвердил состав Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. В него вошли представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, профильные министерства, ведомства, а также руководители подразделений крупных корпораций и организаций по Арктическому треку.«Арктика является одним из приоритетных направлений для нашей страны. Для российской Арктической зоны создаются уникальные условия для запуска новых инвестиционных проектов. Вся российская Арктика стала, по сути, одной большой экономической зоной. Идет работа по развитию Северного морского пути как конкурентоспособного магистрального коридора. Каждый год примерно на 30% объем перевозок по Северному морскому пути возрастает. Государство поддерживает арктические исследования и разработки. Мы видим, как интерес к Арктике возрастает во всем мире. Наша страна может и должна стать лидером среди арктических государств, задавать тренды и формировать арктическую повестку», – отметил Юрий Трутнев.«В настоящее время тема индустриального освоения арктического шельфа и арктического судоходства все больше привлекает внимание различных стран, все более расширяется пространство научных исследований, в том числе глобальная проблема потепления климата в корне может изменить ситуацию, все эти вызовы будут рассмотрены в ходе председательства России в Арктическом совете и предстоящего в следующем году Международного Арктического Форума «Арктика –территория диалога»», – отметил советник Президента России, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков.Арктика - яркий пример насколько стремительно меняется современный мир. Еще совсем недавно во многом периферийный в контексте мировой политики регион на глазах превращается в один из основных объектов повышенного внимания государств, а также крупнейших национальных и транснациональных корпораций.«Мы в рамках предстоящего председательства в числе важнейших вопросов будем вместе рассматривать общие вызовы и в первую очередь вопрос, связанный с изменением климата. Это глобальная тема, минимизировать последствия которой может все арктическое сообщество. Климатическая повестка будет одной из ключевых, и мы намерены в рамках председательства предложить новые форматы сотрудничества», – подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Арктический совет – ведущий межправительственный форум по продвижению сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики в целях совместного решения арктических вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике. Посредством своих рабочих групп регулярно выпускает комплексные передовые оценочные исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам.