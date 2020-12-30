Саратовский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий блок «Роснефти», начал выпуск дизельного топлива «Евро-5» с новой присадкой российского производства. Она разработана специалистами нефтяной компании.- Применение высокотехнологичного продукта повысит эксплуатационные свойства дизтоплива и эффективность его производства, - говорится в официальном сообщении «Роснефти».Новая присадка имеет высокие потребительские характеристики, которые по ряду показателей превосходят импортные аналоги. Это подтверждено результатами исследований. «ВНИИ Нефтепереработки» отметил, что присадка значительно улучшает показатель предельной температуры фильтруемости в межсезонном и зимнем дизельном топливе и сохраняет их эксплуатационные свойства в процессе хранения при низкой температуре.- Развитие технологического потенциала - один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке, - говорится в сообщении нефтяной компании.Особое внимание компания уделяет развитию программы импортозамещения. В том числе в нее входит разработка и производство собственных присадок и катализаторов для нефтепереработки.СПРАВКА «КП»Саратовский НПЗ - дочернее общество НК «Роснефть». Это основной производитель нефтепродуктов в Саратовской области. Все моторные топлива соответствуют высшим экологическим стандартам. Саратовский НПЗ производит бензин марки АИ-95-К5 «Евро-6» - инновационного моторного топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, разработанного в «Роснефти».