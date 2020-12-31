Российская команда завершает групповой турнир молодежного чемпионата мира 2021 по хоккею встречей против Швеции. Наши уже вышли в плей-офф турнира и против скандинавов будут биться за первое место в группе. \\"КП\\" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Швеция 31 декабря 2020.Статистика личных встреч Россия - Швеция 31 декабря 20204 января 2020 года наши играли против шведов в полуфинале прошлого чемпионата мира и победили в овертайме 5:4. А 31 декабря 2017 года россияне уступили со счетом 3:4 по буллитам в матче группового турнира. Ну а до того 5 января 2017 года россияне победили в матче за 3-е место МЧМ-2017 команду Швеции 2:1 в овертайме. 29 декабря 2014 года россияне уступили в основное время на групповом этапе МЧМ-2015 Швеции 2:3. Последнее поражение шведов в группе молодежного ЧМ произошло 31 декабря 2006 года - США тогда победили в овертайме 3:2.Прогнозы букмекеров на матч Россия - Швеция 31 декабря 2020Согласно раскладам букмекеров, больше шансов на победу в этой игре дают команде России.Прогноз на матч Россия - Швеция 31 декабря 2020Россия победит сборную Швеции.Время начала матча Россия - Швеция 31 декабря 2020Матч Россия - Швеция 31 декабря 2020 года в 05:30 по московскому времени.Где смотреть матч Россия - Швеция 31 декабря 2020Прямую видеотрансляцию матча Россия - Швеция 31 декабря 2020 будет показан в прямом эфире Первого канала, начиная с 5:30 по московскому времени.Трансляция матча Россия - Швеция 31 декабря 2020Трансляция матча Россия - Швеция 31 декабря 2020 года в России будет доступна в прямом эфире Первого канала.