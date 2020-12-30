Владимир Жириновский, который на днях «удивил» страну своим списком тех, кто может стать будущим президентом России в 2024-м году, в среду в своем телеграм-канале пояснил, что дал не список потенциальных преемников, а список тех, кто выходит в высшее руководство страны и «логично оценивать кого то из них». Напомним, Жириновский назвал 9 фамилий – премьера Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Матвиенко и Володина, глав Минобороны и СВР Шойгу и Нарышкина, руководителей Москвы и Тульской области Собянина и Дюмина, главу Счетной палаты Кудрина.Позже Жириновский предположил, что если на выборы 2024 года не пойдет сам Путин, то скорее всего «от Кремля появится совершенно новый человек».Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что опыт у Жириновского богатейший и предположения лидера ЛДПР на этом самом опыте и могут основываться. Но вряд ли на чем то еще другом.«КП» обратилась за комментарием к руководителю Центра политического анализа Павлу Данилину.- С чем связано два заявления Жириновского, сделанные с паузой в два дня – почему накануне Нового года он их сделал?- Жириновский в своем выступлении фактически взял лидеров рейтингов российской политики по ВЦИОМу, ФОМу и Леваде. Если говорить с политологической точки зрения – Жириновский прав. Эти 9 человек – почти все наиболее популярные после Путина политики в России за последние несколько лет. Сам лидер ЛДПР не скрывает, что тоже готов вновь участвовать в гонке. Накануне Нового года люди уже переходят в режим отдыха. И чтобы привлечь к себе внимание и завершить год на высокой нотке – Жириновский и выступил с таким заявлением.- В списке все политики федерльного уровня, кроме тульского губернатора.- Тут уже, скорее, экспертная оценка. О Дюмине много говорят, как об одном из наиболее успешных губернаторов, который, будучи выходцем из силовых структур, смог продемонстрировать высокую эффективность на посту главы области. И высокое будущее ему многие пророчат, исходя именно из этого. Если брать глав других регионов, в прошлом силовиков - тульский самый успешный из них, пожалуй.- Как в список попал глава Счетной палаты? У части людей он популярен, скорее, с отрицательным оттенком.- Антирейтинг – такая штука... У того же Жириновского он тоже не маленький. Это вопрос политтехнологий, а не вопрос сегодняшнего дня. И впереди три года – что тут загадывать, куда качнется рейтинг или антирейтинг. Вытащит он завтра мальчика из проруби - и пожалуйста!