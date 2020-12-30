Сегодня, 30 декабря, звезды продолжают лечение, а также сообщают о том, что вакцинировались «Спутником V».Лечатся в больнице71-летний Борис Грачевский проведет в 52-й больнице новогодние праздники. Он почти две недели лечился дома, после чего на прошлой неделе был госпитализирован. Состояние худрука «Ералаша» стабильное, но тяжелое. Борис Юрьевич получает необходимое лечение, его состояние под контролем. Грачевский находится на кислородной поддержке – периодически дышит с помощью кислородной маски. Супруга Грачевского переболела дома – 35-летняя Екатерина чувствует себя хорошо, она дома с их 9-месячным сыном Филиппом.86-летняя Алиса Фрейндлих проходит лечение в клинической больнице №122 Санкт-Петербурга, куда была госпитализирована после лечения дома. Состояние народной артистки стабильное, но тяжелое. Фрейндлих также проведет праздники в больнице, где сейчас также проходят лечение от коронавирусной пневмонии члены ее семьи – дочь и внучка.Лечатся амбулаторно57-летний актер Сергей Жигунов с гражданской женой Викторией Ворожбит проходили лечение в коронавирусном госпитале Ялты. Пару выписали, теперь они долечиваются дома. Ворожбит сообщила в инстаграме сегодня: «Счастье сегодня в том, что все живы, температуры нет, на улице +24 и такая красота вокруг». Из симптомов пока остается усталость, потеря вкуса и обоняния.Вылечились62-летний Сергей Маковецкий сообщил, что здоров. Актер уже вернулся на театральную сцену: «У меня на сегодняшний день все слава Богу!» Народный артист болел дома – перенес коронавирус в легкой форме, симптомы были похожи на ОРВИ. Так как тест показал коронавирус, Маковецкий лечился, находясь на самоизоляции, и вернулся в театральный строй после получения отрицательного теста.44-летний Алесь Мухин в декабре пропустил телевизионные съемки игры «Что? Где? Когда?» из-за положительного теста на коронавирус. Но уже в конце месяца, переболев, капитан команды знатоков Алесь Мухин был в форме и за игровым столом. Его команда выиграла финал года у телезрителей.Вакцинировались56-летняя Алена Апина вакцинировалась «Спутником V» накануне нового года. Спустя сутки, певица сообщила об отличном самочувствии – никаких побочных эффектов не почувствовала. «Здоровье мое нормальное, единственное изменения - очень хочется спать (а кому сейчас спать не хочется) и чувствуется то место, где был укол. Врачи говорят, что если в первые дни не шарахнуло, то значит пронесло. Будем считать, что еще раз пронесло», - отчиталась о самочувствии Алена Апина.38-летний тренер Евгений Плющенко только теперь сообщил, что еще весной в начале пандемии попал в реанимацию. Олимпийский чемпион по фигурному катанию тогда предполагал, что переболел коронавирусом, но анализы показали, что ни вируса, ни антител у него нет. Поэтому Плющенко привился.