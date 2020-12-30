На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о разработке уникального лекарства для лечения коронавируса. Руководитель ФМБА подчеркнула, что это этиотропный препарат, то есть направленный непосредственно на причину заболевания. А, как мы знаем, сегодня лекарства против Sars-Cov-2 не существует, врачи лечат только последствия, которые он вызывает. Вероника Скворцова подчеркнула, что ФМБА разрабатывает препарат способный влиять непосредственно на сам вирус, и он уже прошел стадию доклинических исследований. “Фактически это антидот для коронавирусной инфекции, препарат не имеет аналогов в мире” - заявила она.“Комсомолка” отправила запрос в пресс-службу ФМБА с просьбой рассказать, как идут разработки революционного препарата. Но пока ответа еще нет мы попросили прокомментировать эту новость иммунолога, кандидата медицинских наук, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.- Николай, о каком препарате может идти речь? Почему Вероника Скворцова употребила термин “антидот”?- Пока я не совсем понимаю, что подразумевается под словом “антидот”. Антидот вводится против яда и в случае с коронавирусом это не совсем корректное выражение. Это, скорее, какое-то средство первой помощи. Возможно, речь идет о моноклональных антителах, во всяком случае институт имени Гамалеи недавно получил грант на разработку препарата на основе моноклональных антител. Но массовое применение этой технологии практически невозможно, потому что она довольно дорогая. Кроме того, эффективность моноклональных тел на поздних госпитальных стадиях, где планировалось их применять, по последним исследованиям крайне низкая. Что касается амбулаторного звена, то там возможна умеренная эффективность. Но поскольку мы заранее не знаем, у кого разовьется тяжелое состояние, значит в амбулаторном звене препарат необходимо применять широко. Это практически невозможно по двум причинам. Во-первых, речь идет о капельном вливании, что в домашних или поликлинических условиях проблематично. Во-вторых, мы знаем что у нас в стране регистрируется более 20 тысяч случаев заболевания. Из них процентов 70 это больные с симптомами, значит, моноклональные тела могут потребоваться большому количеству людей, а мы уже говорили, что это препарат не дешевый. То есть на практике в каких-то отдельных специализированных учреждениях это вполне можно организовать, но говорить о массовом применение моноклональных антител не приходится.Если же речь идет о противовирусных препаратах, то мы знаем целый спектр таких веществ, которые дают эффект в пробирке и на мелких лабораторных животных. Например, недавно была опубликована статья в престижном иностранном журнале об эффективности глицирризированной кислоты и корня солодки. И таких веществ много: это и ремдесивир, и гидроксихлорохин, и антиВИЧ-препараты и масса других препаратов, которые в пробирке работают, но на уровне организма человека результата практически не дают. Для того, чтобы делать такие заявления надо иметь результаты исследования с участием людей. Даже животные здесь не годятся. Как минимум, должна быть завершена первая фаза клинических исследований с участием людей. Или хотя бы промежуточные данные надо получить, которые свидетельствуют, что именно у пациентов с инфекцией препарат дает ощутимый эффект и ни у кого не развивается тяжелых состояний. Но мы этих данных не видели. А кандидатных веществ очень много, их исследуют, но из них мало что доходит до финала, то есть до стадии готового препарата.