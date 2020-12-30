Пока я лил слезу по поводу выселения журнала \\"Знание-сила\\", тихо и незаметно \\"издал последний вздох пэжэ\\" журнал \\"Наше наследие\\".Что за журнал такойВроде бы, совсем не \\"Огонек\\" и миллионнолетней историей похвастаться не может. Журналу всего-то чуть больше тридцати лет. А жалко и еще как.Гуманитарии \\"Наше Наследие\\" очень любили, а напечататься в нем - почитали за великую честь. Потому что придумал журнал сам Дмитрий Лихачев. Здесь публиковали литературные сенсации вроде неизданных текстов классиков. Но, помимо содержания, издание отличалось великолепными полиграфией и версткой. Невиданный случай: именно журналу в 1999 году выдали Госпремию в области литературы и искусства. Повторюсь, не человеку, а журналу. Беспрецедентное событие.- В девяностые тираж доходил до двухсот экземпляров, это был рекорд среди профильных культурологических журналов. Потом, естественно, все схлопнулось, но и в наши времена выход каждого нового номера становился событием, - говорит историк Михаил Коробко.Чем поживиться на развалинахПосле смерти любого издания с историей остается много чего интересного. Например, когда съезжал \\"Знание-сила\\", то редакция объявила аттракцион неслыханной щедрости и раздала библиотеку, привидение и работы художника Бреля.В \\"Нашем наследии\\" было, чем поживиться. Издание, например, владело чудесной усадьбой Дельсаля в Неопалимовском переулке.Здание построили после того, как Наполеон подпалил Москву. Здесь жил преподаватель французского и арифметики Дмитрий Дельсаль, а потом - его сын, архитектор Петр Дмитриевич. (Если помните укромный \\"грот Дельсаля\\" в Нескучном саду - это Петра Дмитрича рук дело).Бывал в усадьбе Дельсаля и Пушкин. Именно поэтому во дворике особняка стоял памятник Александру Сергеевичу работы скульптора Лазаря Гадаева. Это один из самых необычных памятников, ведь скульптор изваял его не по портретам, а по карикатуре Пушкина на самого себя. Там же, во дворике, можно было увидеть и другие работы Гадаева: \\"Флейтиста\\" и \\"Александра Блока\\".Еще осенью без лишней шумихи все скульптуры передали в усадьбу Шахматово.- Знаменитый особняк в Неопалимовском переулке, этот старенький дом наш, обветшавший и одряхлевший, становится на реставрацию, - отметил главред Владимир Енишерлов.Формально - именно реставрация особняка и послужила причиной закрытия журнала. Владимир Енишерлов хорохорится, что журнал еще повоюет, но, как всегда бывает в таких случаях, сотрудники жалуются, что их оставили без зарплаты за последний номер, винят в произошедшем 80-летнего редактора, распространяют в соцсетях двустишие: \\"Он тридцать лет вел к гибели журнал и к юбилею все же доконал\\". Правда, авторы стихотворения не уточняют, что бы делали сами на месте своего начальника и из каких источников брали бы деньги на дорогостоящее издание и поддержание в порядке особняка.Слухи о том, что с журналом все очень плохо, барражировали давно. В 2018 году издание прекратило подписку, осенью прошлого года номера вообще перестали выходить. Но все надеялись на лучшее.Видимо, надеялись потому, что у издания всегда находились состоятельные покровители. Сначала это был Сергей Миронов, пока он был председателем Совета Федерации. Потом - бизнесмен Владимир Палихата, один из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак.В журнале даже уповали на помощь вдовы Солженицына, надеясь, что Фонд Русского Зарубежья возьмет их под крыло. Однако не срослось.И очень жаль.