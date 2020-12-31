Недавно ведущие российские эксперты подготовили доклад «Зеленый поворот», который собираются передать в том числе президенту. Он посвящен глобальному потеплению и тому влиянию, которое этот процесс окажет на Россию. «Комсомолка» пересказывает предсказания специалистов.СУПЕРУРАГАНЫ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ НАВОДНЕНИЯЕсли бы от глобального потепления просто становилось жарче, это было бы еще полбеды. Но тектонические сдвиги в климате заставляют природу в буквальном смысле сходить с ума. И мы уже чувствуем это на себе: с середины 90-х в России становится все больше разрушительных стихийных бедствий. На них страна теряет от 30 до 60 млрд рублей в год.27% всех ЧС связаны с ветром. Предсказать его практически невозможно, а значит, не получится и подготовиться. С 2008 года синоптики ежегодно наблюдают аномальные ветра в Москве.Четверть экстремальных погодных явлений связаны с дождями. Многие помнят прошлогоднее катастрофическое наводнение в Иркутской области, затронувшее город Тулун. Вода в местной реке Ия тогда доходила до отметки 14 метров при критическом уровне в 700 см, погибло 25 человек. Ученые из Иркутского государственного университета доказали, что наводнение вызвали ливни, связанные с глобальными изменениями климата. Назвать такие явления аномальными уже язык не поворачивается, ведь ученые уверены – подобное может повториться и не раз.Синоптики по всей стране фиксируют все больше дней с температурой гораздо выше климатической нормы. И это не просто вопрос дискомфорта. В 2010-м по Москве и ближайшим областям прошлась рекордная тепловая волна, длившаяся 53 дня. По оценке бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий, она входит в десятку самых смертоносных бедствий на Земле за последние 20 лет: из-за той жары в России погибли 55 736 человек.НЕВИДАННАЯ ЗАРАЗАА вот кто потеплению рад, так это клещи, малярийные комары, грызуны – то есть все те, кто переносит инфекционные болезни. Ведь становится больше мест, пригодных для них. В России уже фиксируют рост заболеваемости такими нетипичными для нашей страны заразами, как лихорадка Западного Нила, лихорадка Лайма, боррелиоз, геморрагическая лихорадка.- Отсутствие популяционного иммунитета ведет к особенно тяжелому течению инфекций и большой доли смертельных исходов, - отмечает главный научный сотрудник и заведующий лабораторий Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, участник Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенной Нобелевской премии мира, Борис Ревич. – Опустынивание южных регионов, которое уже началось, может привести к возрастанию числа болезней, передающихся через недоброкачественную воду и пищу. Еще одной причиной роста заболеваемости и смертности станут массы пыли, перемещаемые с пустынных территорий.НЕВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА60% территории России занимает вечная мерзлота. С середины прошлого века Советский Союз начал активно осваивать эти земли. Над проблемой строительства в мерзлых грунтах работали целые институты. Теперь, похоже, нужно озадачить ученых новой проблемой: как сохранить всю созданную инфраструктуру в условиях, когда мерзлота оказалась не вечной.- Во многих регионах России мерзлота на 50 и более процентов состоит изо льда. При повышении температуры он тает и дает просадки грунта. Это приводит к появлению оврагов, каньонов, озер, к разрушению домов и дорог, - объясняет научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Никита Зимов. – Несколько теплых и снежных зим подряд могут спровоцировать активное таяние мерзлоты даже в Арктике. Даже по самым консервативным подсчетам, минимум четверть инфраструктуры северных городов России будет разрушено к 2050 году.Многие представляют глобальное потепление благом для русского севера. Мол, будем под Архангельском апельсины выращивать, а в Воркуту ездить загорать. Но даже если такой фантастический сценарий реализуется, сначала он принесет колоссальные разрушения.БЕЗ УРОЖАЯДа и будут ли за полярным кругом яблони цвести — большой вопрос. Эксперты уверены, глобальное потепление принесет сельскому хозяйству России куда больше проблем.- Климатические изменения уже негативно отражаются на фермерах. В 2010-м и 2012-м мы столкнулись с масштабными засухами, из-за которых в стране вырастили на 33% и на 25% соответственно меньше зерна, - напомнил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов. - Общий ущерб только от падения урожайности в эти годы оказался больше 300 млрд рублей. А ведь засуха привела и к росту цен на зерно, и к тому, что фермеры еще больше увязли в долгах. Кстати, большую часть ущерба компенсировали как раз за счет подорожания хлеба, то есть основной удар пришелся на самую бедную часть населения.По словам Сафонова, российские аграрии сейчас не готовы противостоять глобальным изменениям климата. Каждое третье предприятие не может похвастаться финансовой устойчивостью. Если ничего не менять, страна будет систематически не досчитываться урожая, а вместе с ним и денег — по экспертным оценкам, порядка 3,5 млрд долларов ежегодно.ПРИЮТ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ БЕЖЕНЦЕВГлобальное потепление сделает целые регионы земного шара непригодными и неудобными для жизни и вызовет новое великое переселение народов. И оно не может не затронуть Россию.- В рейтинге уязвимости к климатическим изменениям, составленном Всемирным банком, первое место среди всех стран Восточной Европы и Центральной Азии занимает Таджикистан. На третьем месте Кыргызстан, на 6-м — Узбекистан, на 7-м — Туркменистан. Они будут страдать от засухи и экстремальных температур, а таяние горных ледников может оставить сотни тысяч людей без питьевой воды, - рисует нерадостную картину научный сотрудник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Кузнецова.Сейчас трудно предсказать число людей, которые решат сняться с места. Но очевидно, что чем жарче и засушливей будут становиться среднеазиатские степи, тем больше местных жителей захотят перебраться в места поспокойнее. А главное направление миграции для бывших советских республик региона, конечно, Россия. Так что если вы сейчас жалуетесь на засилье мигрантов, знайте, это еще цветочки. Ягодки пойдут с наплывом климатических беженцев.Предсказывают специалисты и внутреннюю миграцию. Впрочем, мы ее уже наблюдаем, пусть пока и не в массовом порядке.- Россияне уезжают из регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктического Севера — переселяются в центральные области, Краснодарский край и Крым, - говорит Кузнецова.РОССИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ ОКАЖУТСЯ НЕ НУЖНЫЭто уже последствие не изменений климата, а попыток человечества с ними справиться. В последние годы многие развитые страны пообещали сократить выбросы парниковых газов до нуля лет через 30-40. Стремиться к так называемой углеродной нейтральности будут Евросоюз, Великобритания, Япония.- Переход крупнейших мировых экономик на зеленый курс вызовет беспрецедентную трансформацию глобальной экономической системы, поставив в центр возобновляемые источники энергии, - предсказывает генеральный директор ассоциации «Цель номер семь», старший научный сотрудник РАНХиГС Татьяна Ланьшина. - Если мы останемся верны традиционной экономической модели с ориентацией на добычу и экспорт ископаемого топлива, то влияние России в мире снизится.Возможно, это еще полбеды. Упадут и доходы бюджета — по разным подсчетам, деньги от нефти, газа и других ископаемых приносят от трети до половины доходов казны. В первую очередь упадет спрос на уголь, но и нефть, и газ тоже под угрозой.ВОПРОС РЕБРОМА есть ли градус?Многие до сих пор не верят в глобальное потепление. По этому поводу есть очень красноречивые цифры от Росгидромета. Воздух в нашей стране нагревается со скоростью 0,47 градусов Цельсия за десять лет – это расчеты с 1976 года. Это в два с половиной раза быстрее, чем нагревается планета в целом. Полярные области и вовсе потеплели на 2,43 градуса за 30 лет. Российские мониторинговые станции зафиксировали в прошлом году максимальное содержание углекислого газа в атмосфере за все время наблюдений.ПРЯМАЯ РЕЧЬ«Экономия на экологии обернется колоссальными убытками для всех»Иван Засурский, завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Ассоциации интернет-издателей, основатель проекта Climatescience:- Огромная угроза — это взрывной выход метана из вечной мерзлоты. В ней законсервировано огромное количество углерода, при таянии мерзлоты микробы начинают перерабатывать эту органику в углекислый газ и метан, а это парниковые газы. То есть таяние льдов еще больше ускорит глобальное потепление. Нам нужно безотлагательно нарастить выпуск самолетов-лабораторий, способных проводить измерения метана в атмосфере. Сейчас такой самолет один на всю страну, да и у того не осталось летного ресурса.Нужно мобилизовать ученых. Создали же целую индустрию в свое мнение ради «атомного проекта». А здесь важность стоящей задачи для человечества гораздо выше.России нужно занять достойное место в борьбе с изменениями климата. Необходима программа реального сокращения выбросов парниковых газов. Такие предложения уже есть. Но чтобы от них был эффект, власти должны научиться сопротивляться напору сырьевого бизнеса. Прибыль, которую они получают сейчас, минимально сокращая выбросы, обернется колоссальными убытками для всех нас. Индустрия должна быть не препятствием, а ключевым игроком в процессе снижения выбросов.