Через несколько часов после серии взрывов в аэропорту Адена, в который прибыли 24 членов правительства, был атакован президентский дворец.Пока нет данных об увеличении общего числа жертв. Пока местные СМИ сообщают о 27 погибших в аэропорту. Среди жертв членов правительства нет, все они были доставлены в президентский дворец, где участвовали в заседании недавно сформированного кабинета министров.Предполагается, что резиденция главы государства могла быть атакована ракетой или беспилотником.Шесть последних лет Йемен находится в состоянии политического кризиса. В 2014 году повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла», связанные с Ираном, захватили тогдашнюю столицу республики Сану. Власти Йемена во главе с президентом Абду Рабби Мансуром Хади были вынуждены скрыться в Саудовской Аравии и открыть там временную штаб-квартиру.Новое правительство было сформировано только в этом году. 26 декабря министры принесли присягу президенту Йемена и сегодня отправились в Аден, назначенный временной столицей страны.