Модный эксперт \\"КП\\", стилист Руслан Громов, который работал с Ольгой Бузовой, Даной Борисовой, Наташей Королевой и другими звездами, стал жертвой разбойного нападения. Накануне вечером трое незнакомцев ограбили его, брызнув в лицо перцовым баллончиком.- Я возвращался с предновогоднего шопинга на метро, чтобы избежать пробок. И выходя на своей станции, обратил внимание, что на меня пристально смотрят три парня кавказской национальности, - рассказал kp.ru Руслан Громов. - Как оказалось, они пошли за мной до дома и в какой-то момент, как в плохом кино, окликнули, попросили закурить. Я ответил отказом и тогда мне в лицо несколько раз брызнули из баллончика, повалили на снег.В результате налетчики отобрали у стилиста сумку с деньгами и документами, а также пакет с подарками. Единственное, что удалось отстоять пострадавшему, - мобильный телефон.- Уже дома я умылся, заблокировал банковские карты и вызвал полицию. До четырех утра меня опрашивали, осматривали место происшествия, пришлось съездить в травмпункт. Врачи зафиксировали ожог роговицы и повреждения слизистой - на один глаз вижу пока очень плохо. В полиции мы насчитали ущерб на сумму около 100 тысяч рублей, но сегодня я уже понимаю, что он гораздо больше - пропали вещи и дорогие аксессуары, о которых я не сразу вспомнил. Я очень надеюсь, что полиция все-таки сможет найти нападавших. Шанс есть, ведь они попали на камеры видеонаблюдения, - отметил стилист.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвезды на новогоднем \\"огоньке\\": омолодившийся Валерий Леонтьев, \\"модный панк\\" Катя Лель и изменившаяся до неузнаваемости Диана ГурцкаяРазбираем со стилистом образы знаменитостей, которые телезрители увидят в новогоднюю ночь (подробности)