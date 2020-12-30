Новый год - время говорить друг другу важные, теплые слова. А еще - время для добрых дел и бескорыстных поступков.Благотворительный фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниям «ДАЛЬШЕ» предлагает поздравить родных и близких с Новым годом и Рождеством уникальной \\"Доброй открыткой\\".Серию украсили рисунки Елены Слободской. Она начала рисовать в 2017 году после долгого лечения рака молочной железы. Взяться за кисточку после курса химио- и лучевой терапии, а также операции ей посоветовал психолог - и теперь Елена рисует почти каждый день. Сейчас она посещает психотерапевтическую группу Центра «Вместе» для женщин с раком молочной железы.— В свое время я получала большую поддержку, а теперь хочу сама поддержать женщин с онкологией. Пусть мои рисунки подбодрят всех, кто сейчас находится в процессе лечения, и порадуют тех, кто в ремиссии. Я желаю вам скорее выйти из болезни, а Новый год пусть принесёт только хорошее! - говорит художница.Создатели надеются, что эта акция не только поможет всем желающим подарить близким новогоднее праздничное настроение, но и привлечет внимание общества к проблемам женщин с онкологическими заболеваниями.Отправить открытку очень просто. Для этого нужно зайти на страницу акции, выбрать понравившийся вам рисунок Елены Слободской, а также фрагмент стихотворения русского классика. Добавьте своё поздравление и нажимайте «Отправить».Вы также можете поддержать программы фонда «ДАЛЬШЕ», оформив единовременное перечисление комфортной для вас суммы, либо подписавшись на ежемесячное пожертвование.Благотворительный фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «ДАЛЬШЕ» поддерживает женщин, которые борются с диагнозом «рак молочной железы». Он помогает им в получении доступа к качественной диагностике, лечению и реабилитации. Фонд также открыл Центр поддержки по вопросам рака рака молочной железы «Вместе» — первый в России благотворительный сервис, где пациенты и их близкие бесплатно узнают о всех этапах жизни с диагнозом «рак молочной железы» и получают необходимую поддержку.