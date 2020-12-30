Поздно вечером 29 декабря появилась информация: директором театра «Содружество актеров Таганки» назначена Ирина Апексимова. Более пяти лет она является руководителем соседнего Театра на Таганке. Теперь будет командовать и во второй половиной когда-то единого организма.«Решение Департамента культуры позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями. Что же касается творческих вопросов — планы на сезон в обоих театрах уже утверждены», - на сайте Департамента культуры появился официальный комментарий Апексимовой.Получается, что речь идет только об управлении матчастью: закулисьем, цехами, подземными переходами, важно вернуть зданию тот вид, который был задуман при строительстве. О творчестве или о судьбе труппы пока ни слова.Поддержали назначение Апексимовой худруки других московских театров: Владимир Панков из «Центра драматургии и режиссуры», Константин Богомолов с «Малой Бронной», Юрий Грымов из «Модерна»....Даже вчерашний директор «Содружества» Наталья Альшевская (она занимала эту должность в течение 12 лет), которую теперь «разжаловали» в заведующие труппой, тоже как будто бы выразила одобрение. «Буду рада продолжить работать в театре, развивая его традиции», - цитирует ее сайт департамента культуры.Звоним Наталье Николаевне напрямую – узнать, что да как, будет ли объединение двух «Таганок» или пока ограничатся \\"незначительными\\" кадровыми решениями.- Что будет дальше, я не знаю. Нас поставили перед фактом. Ситуация не то, чтобы некрасивая, она нечеловеческая, на мой взгляд, - говорит Наталья Николаевна . - Как можно принимать такое решение в последний рабочий день перед длинными праздниками? Ведь могли бы сделать то же самое по-другому, корректно. По-человечески. В театре работают люди, сложившийся коллектив, можно было бы с нами встретиться, поговорить. Руководитель Департамента культуры был у нас на похороны Николая Николаевича Губенко. Больше не приезжал, Апексимову нам не представили. О новом назначении мы узнали из социальных сетей... Вчера я была директором театра, а наутро – уже нет. И никто мне об этом не сообщил, кроме Интернета.Возможно новое назначение так огорчило Наталью Альшевскую потому, что Апексимова заняла именно ее место. Может быть, у актеров «Содружества» другое мнение…- То, что случилось – это гром среди ясного неба. Накануне я играл спектакль. В театре не было никаких разговоров о новом директоре – об Апексимовой, - рассказал нам Виталий Вашедский. - Мы успешно отыграли спектакль на 25 % зала (при такой заполняемости все театры сейчас работают эффективно – Ред.). А ночью пошли сообщения мне на телефон, мол, назначили нового директора. Я подумал, это фейк. Оказалось, все – правда. Назначение нового директора провели неэтично.Сейчас и так тяжелое время. Половина труппы, те кто 65+, - на удалёнке. В театре идет ремонт. К сожалению, сработало старое правило: когда в театре идет ремонт, жди перемен…- Что будет дальше?- Я опасаюсь, что театр встанет на дыбы. После Нового года будет взрыв, будет война. Зачем это надо?..Напомним, идею объединения двух «Таганок» стали обсуждать этим летом, почти сразу после ухода худрука «Содружества…» Николая Губенко. Он бессменно руководил театром в течение 27 лет.Еще в сентябре руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский собирался представить Ирину Апексимову как нового директора двух «Таганок». На первый взгляд, ничего удивительного в объединительной идее нет. Когда-то это был единый театр, который разделился в 1993-м году: часть труппы осталась в старом здании вместе с главным режиссером Юрием Любимовым. Но большая часть ушла с Николаем Губенко и заняла новое здание (оно было построено в 80-ые годы), образовав «Содружество актеров Таганки».Сразу после смерти Николая Губенко Ирина Апексимова стала высказываться в интервью, что самое логичное – вернуть единый театр, которым он был изначально. Департамент культуры тоже видел в этом свою логику, хотя бы с точки зрения оптимизации. Но коллектив «Содружества» был против. Председатель СТД Александр Калягин попросил чиновников не принимать скоропалительных решений. Кибовский взял паузу до декабря… И слово держал практически до последнего дня уходящего года, когда уже никто не работает, впереди - длинные праздники...Во избежание скандала, формального объединения двух театров скорее всего пока не случится. Просто назначили нового директора. А что дальше - будет видно.