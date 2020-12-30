Весь 2020 год мы собирали истории о добре. Весной мы объявили конкурс \\"Комсомолка. Просто о добром\\": мы хотели, чтобы о бескорыстных поступках волонтеров узнавало как можно больше наших читателей.Поэтому предложили некоммерческим организациям присылать рассказы о своей работе, истории помощи, интервью с добровольцами, советы тем, кто только хочет начать помогать людям - но не знает, как... Лучшие статьи в течение года мы публиковали в разделе \\"Доброволец\\" на сайте kp.ru, а также отмечали самую трогательную и запомнившуюся историю каждого месяца.В декабре такой стала статья \\"Не дарите игрушки - дарите знания: как на самом деле можно помочь детям из детских домов\\". Этот материал подготовил Благотворительный фонд «Дети наши», который занимается помощью детям-сиротам.Восьмой год подряд в канун Нового года фонд проводит благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек». В фонде верят: шанс на достойную жизнь после выпуска - вот настоящий подарок для ребенка. Но ребятам из детских домов на пути встречается гораздо больше препятствий, чем их \\"домашним\\" сверстникам. И первое такое препятствие - они сами. Ведь в детских домах ребята растут в \\"тепличных\\", изолированных условиях. Они не знают, как готовить, поддерживать дома порядок, как ставить цели и добиваться их, как зарабатывать и умно тратить деньги... А главное - зачем. Ведь в детском доме это все делают за них.В статье, подготовленной для kp.ru, фонд подробно рассказал об основных трудностях, с которыми сталкиваются выпускники детских домов и о том, какие программы помогают их преодолевать.Статья \\"Не дарите игрушки - дарите знания: как на самом деле можно помочь детям из детских домов\\" стала лучшей в декабре-2020. А в начале января мы подведем итоги нашего конкурса за год и назовем авторов трех лучших материалов.