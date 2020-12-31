В БАКУ РАЗДАЮТ НАГРАДЫПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана медалью \\"За освобождение Кельбаджара\\". Текст указа опубликован на сайте главы государства.\\"Награду получат военнослужащие ВС Азербайджана, проявившие личное мужество и отвагу, участвуя в боевых действиях по освобождению Кельбаджарского района республики\\", - говорится в документе.По случаю Нового года и Всемирного дня солидарности азербайджанцев министр обороны Закир Хасанов выступил перед Азербайджанской армией с поздравлениями.В КАРАБАХЕ ИДУТ УЧЕНИЯ\\"Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян встретился с родителями и родственниками оказавшихся в плену военнослужащих.Глава оборонного ведомства представил подробности процесса возвращения пленных военнослужащих на родину, отметив, что с целью скорейшего решения проблемы директор СНБ Армении встретился в Москве со своими коллегами из России и Азербайджана, обсудил вопросы, связанные с обменом пленными и поисковыми работами без вести пропавших\\", - сообщает сайт Минобороны Армении.Министр обороны Армении также отметил, что работы в этом направлении продолжаются также с руководством Международного Комитета Красного Креста и миротворческого контингента России. Личные дела находящихся в плену граждан РА стали предметом рассмотрения и в Европейском суде по правам человека.Российские миротворцы в это время провели занятия по огневой подготовке в Нагорном Карабахе.\\"В ходе учений на полигонах Степанакерт и Мардакертский 200 военнослужащих провели стрельбы из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов, - сообщает Минобороны России.\\"В ведомстве отметили, что \\"занятия прошли несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах\\".НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯВ поздравлении президента России Владимира Путина на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева отмечено, что даже в \\"такой непростой год сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном\\".В обращении выражена надежда, что \\"совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях, которые отвечают коренным интересам народов двух государств, идут в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе\\".Российский лидер также поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна. В поздравлении он выразил надежду, что \\"все трудности и тяготы, которые принес уходящий год, должны остаться в прошлом\\".\\"Мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между нашими странами\\", – подчеркнул Владимир Путин.