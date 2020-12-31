Павлик Морозов сдал отца, 28 панфиловцев — пропагандистский миф, Зоя Космодемьянская была сумасшедшей пироманкой, а Есенина застрелили чекисты по приказу Якова Блюмкина. Каких только мифов не начитаешься на просторах интернета. Но некоторых подобные сказки только вдохновляют на творчество.Так было и с создателями триллера «Декабрь», посвященного жизни и трагической гибели Сергея Есенина. Сквозная тема самоубийства в поэзии автора, экспертизы и прочие очевидные вещи не смущают сценаристов фильма, которые намерены показать, как спецслужбы охотились за русским поэтом и загубили его душу.Мало того, что главную роль сыграет Александр Петров (отличившийся недавно образом футболиста Эдуарда Стрельцова), так еще и сюжет весьма странным образом не совпадает с реальностью и данными биографов поэта.Писатель Захар Прилепин, выпустивший в серии ЖЗЛ книгу о Есенине на более чем тысячу страниц, за несколько лет работы над изданием перелопатил примерно все, что было написано и поэтом, и о нем. И предложил создателям «Декабря» бесплатную помощь в качестве консультанта. Чтобы избежать постыдных ляпов и домыслов на уровне сценария. Но режиссер проекта Клим Шипенко попросту отказал.- Еще полгода назад, когда появились первые новости о том, что такой фильм готовятся снимать, я тут же попросил помощников написать Климу: так, мол, и так, я Захар Прилепин, я двадцать лет занимаюсь Есениным, я прочитал всю основную литературу о нем, и все версии его смерти, я все их самым подробным образом изучил, рассмотрел и расписал в деталях в своей книге, - написал в фейсбуке Прилепин. - И я готов выступать вашим консультантом на совершенно безвозмездной основе. Чтоб вы не совершили обидных ошибок. Мне в ответ Клим сообщает (цитирую по памяти, но письмо это есть): Захар, я вашу книгу прочитал, в целом, подозреваю, что вы правы, но снимать буду про убийство.Специализировавшийся на посредственных ромкомах Шипенко — теперь автор самых нашумевших и кассовых российских фильмов последнего времени: «Салют-7», «Текст», «Холоп» и других. И сценарий фильма про Есенина писал он сам.- Фигура Есенина привлекала меня всегда, ещё в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем, - признался режиссер. - Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант – всё это является огромным полем для творчества и искусства. После фильма «Текст», мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий «Декабря», и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идёт о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом.Фабула выглядит весьма фантасмагорично: на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, именно она и готовит побег Есенина из родной страны. Поэту надо на поезд до Риги, для чего он бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где и получает пулю от чекистов в гостинице «Англетер».Прилепин продолжает негодовать и возмущаться, почему же создателям современного русского кино так хочется основывать сюжеты на неподтвержденных мифах.- Речь не о том, что они не знают, как было, - продолжает писатель. - Они все знают. Но если правду снимать - кому это интересно? А вот если закрутить: Дункан, Финляндия, чекисты - тут сразу: вау! - и потянутся в залы наши доверчивые граждане, а так же подрастающее поколение, которому вполне уже можно рассказать, что Есенин и Высоцкий - дружили, но за ними охотился Дзержинский, убийству мог бы помешать Солженицын, но его выслали на Северный полюс, и - капец.