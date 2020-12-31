Рано утром 31 декабря в новогодний праздничный день хоккеисты молодежной сборной России провели свой последний матч на групповом этапе чемпионата мира 2021, который проходит в канадском Эдмонтоне. Россияне играли против Швеции и соперник был невероятно грозен - 54 матча подряд, а это 14 лет, скандинавы побеждали в матчах группового этапа. А последние три поединка против шведов завершались для нашей команды в овертайме. Так что битва предстояла крайне тяжелая. Главный приз - первое место по итогам в группе.Команда Игоря Ларионова неплохо начала поединок - уже на 7-й минуте Егор Афанасьев вывел наших вперед. Затем начались догонялки. Три раза шведам удалось отыграться в основное время поединка. 14-я минута - Костмар, 1:1. 19-я минута - Родион Амиров 2:1, выводит наших вперед.Но на 35-й минуте Хольц сделал счет снова равным - 2:2. Кирилл Кирсанов на 49-й минуте выводит нас вперед броском в дальнюю девятку - 3:2. Но за минуту до финала основного времени поединка Ноэль Гунлер сделал счет равным - 3:3. После этого назначили пять минут овертайма. И за шесть секунд до конца овертайма Марат Хуснутдинов забросил победную шайбу - 4:3!Наши победили в овертайме со счетом 4:3. Серия шведов - прервалась!До этого, напомним, сборная России победила США со счетом 5:3. Затем - было поражение от Чехии 0:2. Далее - разгром Австрии 7:1. И вот на финише группового этапа поединок против Швеции завершилась успехом для нас. Впервые с 31 декабря 2006 года шведы проиграли.Последний раз скандинавы уступили США со счетом 2:3 в овертайме. С тех пор - всегда победы на групповом этапе молодежного чемпионата мира. И только один титул чемпионов мира - в плей-офф шведам так не везло. В группе же они были королями ровно до тех пор, пока наши не встретились с русскими в последний день 2020 года. Наши сделали это - прервали серию из побед длинной в 54 поединка у могучих соперников.Российская команда прошла уже в четвертьфинал чемпионата мира. Однако же наш соперник пока не известен. Все прояснится только по итогам последнего игрового дня - рано утром 1 января 2021 года. Поединки первого раунда плей-офф МЧМ-2021 пройдут 2 января. Точное время нашей встречи станет известно позднее.