Отец Анатолия Кузнецова был певцом. И сыну прочил ту же карьеру. В детстве Толя ходил в музыкальную школу, юношей поступил на вокальное отделение музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. И проучился там два года - а потом кто-то из педагогов сказал, что у него очевидные актерские данные, и посоветовал перейти в театральный вуз. У Кузнецова был перед глазами пример двоюродного брата, Михаила Кузнецова - известного актера, к началу 50-х успевшего сняться в популярнейших фильмах, от «Воздушного извозчика» до «Ивана Грозного»…Анатолий подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. И его приняли в оба! Михаил настоял, чтобы он выбрал Школу-студию - так он и сделал. (Потом ректор «Щуки» Борис Захава, случайно встретивший его в театре, сказал: «Молодой человек, жаль, что вы не выбрали наше училище» - и Кузнецов считал это одним из главных комплиментов, полученных в жизни).В те годы считалось, что студенты театральных вузов не должны сниматься в кино - якобы съемки их «портят». Тем не менее, Кузнецов на каникулах между третьим и четвертым курсом сыграл в фильме «Опасные тропы», и это сошло ему с рук. Ну, а потом он был нарасхват: фильмы «Гость с Кубани», «За витриной универмага», «Случай на шахте восемь», «К Черному морю» до сих пор довольно часто показывают по телевизору.Кузнецов мог себе позволить отказываться от ролей: так, он не стал сниматься у Эльдара Рязанова в «Карнавальной ночи» (вместо него роль сыграл Юрий Белов). А потом еще отказался сниматься в «Берегись автомобиля» - он видел себя в роли Деточкина, а Рязанов предлагал другую. Как говорят, следователя Подберезовикова. Но Кузнецов настаивал, что хочет играть Деточкина - и роль следователя ушла к Олегу Ефремову… Единственный раз режиссеру и актеру удалось поработать вместе в фильме «Дайте жалобную книгу» - там герои Кузнецова и Олега Борисова боролись за сердце Ларисы Голубкиной.Еще Кузнецов не стал сниматься в таких хитах 60-х, как «Родная кровь» и «Председатель». И почти упустил роль, благодаря которой навсегда вошел в историю кино.ЕМУ НЕ ХОТЕЛОСЬ ИГРАТЬ КРАСНОАРМЕЙЦАВообще-то он сыграл в десятках фильмов. «Друг мой, Колька!», «Бабье царство», «Горячий снег», «Единственная дорога», «Инкогнито из Петербурга» (экранизация «Ревизора», осуществленная Леонидом Гайдаем), «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Случай в квадрате 36-80», «Частное лицо», «Гений», сериалы «На углу, у Патриарших», «Остановка по требованию», «Мосгаз», «Палач»… Но для миллионов зрителей он был и остается товарищем Суховым из «Белого солнца пустыни».Он не должен был играть эту роль. Режиссер Владимир Мотыль утвердил на нее Георгия Юматова. Но тот был очень неравнодушен к алкоголю. Когда надо было приступать к работе, у него погиб друг; он с горя напился, а потом еще подрался (вспоминают, что в нетрезвом виде он становился агрессивным). Наутро он появился перед Мотылем и съемочной группой в совершенно непригодном для съемок виде. Синяки и шишки на его лице нельзя было замазать никаким гримом. К тому же Мотыль всерьез опасался, что Юматов продолжит поминать друга… Поэтому режиссер срочно вызвал на съемки Кузнецова, который пробовался параллельно с Юматовым и был отвергнут. (Ему, впрочем, и не очень-то хотелось снова играть солдата - он только что играл его в фильме «Весна на Одере»).По счастью, актер не обиделся на то, что его в свое время «забраковали», и согласился все-таки сыграть военного второй раз подряд. Быстро собрался и приехал.На съемках всем пришлось довольно непросто. Пустыню снимали сначала в Дагестане, а потом в Туркмении, где актерам приходилось жить в каменном бараке на территории воинской части - Кузнецов с ужасом вспоминал жару и духоту внутри. А еще он вспоминал, что был вынужден обходить барханы и «топать кружными путями многие километры при полном обмундировании да с винтовкой» - хотя можно было сильно сократить путь. Но тогда в кадре были бы видны следы сапогов на песке. А Мотыль хотел сохранить песок в полной неприкосновенности.А сцену в баке снимали, когда в пустыне было +40, а внутри бака - +60 градусов… Причем, когда закончились проблемы с жарой, начались проблемы с холодом: съемки в воде шли в конце октября, и Кузнецов едва не утонул в ледяном море.Потом в интервью Кузнецов с горечью говорил, что товарищ Сухов - это клеймо. Что его встречают на улицах словами «Павлины, говоришь?» или «Ой, «Белое солнце пустыни» идет!» Конечно, многие воспринимали его как актера одной роли - но он заготовил для себя утешение, а для зрителей и журналистов ответ: «Ведь Борис Бабочкин был выдающимся актером, а все его помнят как Чапаева, Вячеслав Тихонов - прежде всего Штирлиц, а Василий Ливанов - Шерлок Холмс. И, знаете, я неплохо себя чувствую в этой компании!» Правда, тут же добавлял, что роли в фильмах «Утренние поезда» или «Берега в тумане» ему дороги больше, чем в «Белом солнце пустыни»…«ЭТО БЫЛА НЕ ЖИЗНЬ, А МУЧЕНИЕ»Анатолий Кузнецов умер 7 марта 2014 года. Ему было 84 - почтенный возраст. Но все друзья в один голос говорили, что он был полон сил и мог дальше жить и играть.Всю жизнь Анатолий Борисович прожил с одной женой - Александрой Ляпидевской, дочерью легендарного летчика Анатолия Ляпидевского (она пережила его на пять лет и скончалась в 2019-м). Именно она водила его по врачам. И она через год после его смерти рассказала в интервью «Комсомолке», как он умер.- Лечили Толю в самой известной номенклатурной клинике, в которую мужа из-за доброго отношения прикрепил Борис Ельцин, - вспоминала Александра Анатольевна. - Там действительно хорошая аппаратура, но врачи... Я считаю, Толю погубили. У него был полип, который, как потом выяснилось, можно было удалить с помощью щадящей операции. Но Толе объявили, что это рак. В результате, вместо эндоскопической, сделали серьезную операцию, которая привела к тяжелым последствиям. Потом был курс лучевой терапии, начались проблемы с почками, скакало давление. Толя сильно похудел. Его мучили страшные боли. Без препаратов он не мог уснуть. Несколько лет он жил со стомой кишечника. Это была не жизнь, а мучение. В Боткинской больнице мужу провели комплексное обследование, оказалось, что никакого рака у Толи нет. Но время и здоровье уже были потеряны... Он не мог больше терпеть страдания. К нему стали приходить мрачные мысли.По мнению Александры Анатольевны, Кузнецов в конце концов сам решился на отчаянный шаг, когда был в больничной палате. Его успели отвезти в реанимацию, жена прибежала туда - и он рассказал ей о препаратах в смертельно опасной дозировке…Впрочем, близкие друзья Кузнецова - например, Василий Ливанов или Александр Панкратов-Черный - категорически отвергают эту версию. Просто говорят: «Не верю».