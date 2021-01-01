«Приключения Буратино» должны были стать пятисерийным мультфильмом. По крайней мере, именно для мультфильма написала сценарий Инна Веткина. Он попал к режиссеру Леониду Нечаеву. И тот много лет спустя вспоминал, как в изумлении сказал коллегам: «Дорогие мои, я же режиссер игрового кино, а не мультипликатор». Ему ответили: \\"А сегодня никто - не мультипликатор. Ты запросто это сделаешь!\\"Тогда Нечаев забрал сценарий Веткиной домой, сел за письменный стол и вывел на чистом листе бумаги: «Сценарий двухсерийного музыкального телевизионного фильма». Вскоре все было адаптировано под игровое кино. Жест был смелый, но на «Беларусьфильме», где собирался снимать Нечаев, с его решением согласились.ПЬЕРО МУЧИЛСЯ ИЗ-ЗА ДЛИННЫХ РУКАВОВ И БЕЛОГО ЛАКА НА ЗУБАХДима Иосифов совершенно не намеревался сниматься в кино. Он всерьез занимался фигурным катанием, причем был единственным мальчиком в группе. Однажды заметил на занятиях странного незнакомого человека, который за ним наблюдал. Решил, что тот пришел посмотреть на молодых фигуристов - может, собирается взять кого-то в сборную? И был счастлив, когда после занятий человек подошел к нему и спросил, с кем из взрослых родственников можно поговорить.Но радость быстро испарилась: оказалось, это ассистент режиссера. Он пригласил Диму на фотопробы, потом были кинопробы (мальчик сперва испугался камеры и толпы людей в павильоне, сказал, что у него болит живот и ретировался, но потом приезжал на новые и новые пробы - и постепенно свыкся с атмосферой на съемках, даже полюбил ее). Сперва Диму утвердили на роль Арлекина, но потом никак не могли найти исполнителя роли Буратино - и решили все переиграть. Опять начались кинопробы - теперь уже на Диму примеряли костюм деревянного мальчика…Он потом окончил ВГИК, стал профессиональным актером (и сыграл в двух десятках фильмов), а затем и режиссером (на его счету несколько успешных сериалов - «Убойная сила», «Уходящая натура», «Екатерина. Взлет»). Но журналисты обычно первым делом спрашивают его о Буратино. И он начинает говорить о съемках, которые закончились несколько десятилетий назад. Рассказывает, как тяжело ему приходилось в гриме (который поначалу наносили по два часа каждый день. Особенно много проблем потом доставлял длинный накладной нос: ведь настоящий нос нельзя было почесать, не разрушив всю конструкцию! «Это было невыносимо!» К тому же нос создавал кучу проблем для мимики - с ним трудно было смеяться или морщиться). Вспоминает, как страдал Роман Столкарц, игравший Пьеро: во-первых, ему каждое утро красили зубы белым лаком (и он из-за этого не мог ничего есть до конца смены), во-вторых, из-за длинных рукавов костюма он практически не мог ходить в туалет, стеснялся рассказать об этом, и в результате наотрез отказывался пить, чтобы потом не случилось конфуза…При этом снимали на жуткой жаре, что только усугубляло страдания артистов. Съемки велись в Крыму, группа объездила весь полуостров. Например, «поле чудес» снималось на территории заповедника «Херсонес Таврический», а сцена, где лиса и кот рассказывают Буратино о Стране дураков - у Байдарских ворот. Еще съемки велись в Ялте, в Кореизе, около горы Ай-Петри.Как вспоминал Нечаев, проблем с юными актерами не было - зато они иногда возникали с их родителями. Когда снимали сцену, в которой Буратино вешают на дерево, мама Димы Иосифова категорически запретила вешать ее мальчика вниз головой. Режиссер сказал ей, что на дерево повесят куклу, а сам шепнул Диме: «Убери маму куда-нибудь!» Дима начал жаловаться, что страшно проголодался, мама метнулась в магазин за колбасой, и, пока ее не было, сцену сняли. Причем потребовался не один дубль - но Дима все вынес стоически.А на съемках другой сцены нужно было разбить кувшин, в котором прятался Буратино, причем так, чтобы горлышко оказалось у него на шее. Кувшин был один, изготовленный по спецзаказу, и снять нужно было с одного дубля. Чтобы разбить сосуд, в него надо было швырнуть чем-то тяжелым. Нечаев боялся покалечить мальчика, но если бы он бросил в кувшин чем-то легким, тот бы даже не треснул. Дима мужественно сказал: «Кидайте, чтоб наверняка!» Нечаев в интервью вспоминал, что обливался холодным потом, когда бросал пивную кружку со спрятанным в ней килограммовым булыжником. Но все прошло благополучно, Буратино не пострадал. И даже успел показать Карабасу-Барабасу нос (режиссер крикнул Диме об этом в последнюю секунду, испугавшись, что он забудет это сделать).«РАЗВЕ ЧЕРЕПАХИ ТАКИЕ ШЛЯПЫ НОСЯТ?»В роли черепахи Тортиллы Нечаев видел Фаину Раневскую. Но ей было уже под 80, она уже десять лет как ушла из кино. И сказала, что готова играть Тортиллу, только если съемки пройдут в ее подъезде. Так роль досталась Рине Зеленой. Она сначала побоялась, что на нее наденут панцирь и когти, но режиссер успокоил - сказал, что она будет выглядеть как пожилая леди в чепце.Зеленая вспоминала: «Меня, конечно, прельстило, что это «певчая черепаха» (мне бы только спеть хоть что-нибудь). Я пела от души и понравилась даже взрослым, а дети были прямо в восторге. Когда я приехала в Минск на примерку костюма Черепахи, режиссер сказал художнице: «Нет, это не годится. Разве черепахи такие шляпы носят?» Я не знала, что он имеет в виду, но вспомнила изречение Козьмы Пруткова: «Почему судьбу называют индейкой, а не какой-либо другой, более похожей на судьбу птицей?» Так и тут – нужна была шляпа, очевидно, более похожая на шляпу черепахи.…Я сидела в золотом кресле, которое стояло на маленьком плоту, покрытом огромным листом кувшинки. Когда кончили эту сцену на пруду и меня на тросиках причалили к берегу, я вышла на сушу. Рабочий нес мое золотое кресло (очень старое, видавшее виды, из реквизита студии). Тут я приметила, что одна ножка подогнулась и держится на волоске, то есть на одном гвоздике. Как хорошо, что кресло не сломалось гораздо раньше, во время съемки, а то купалась бы я в пруду вместе с лягушатами и были бы испорчены кадр и моя шляпа, а съемочная группа потеряла бы целый день. Но на этот раз все обошлось благополучно».Ну, а лису Алису и кота Базилио сыграли Елена Санаева и Ролан Быков. Они были мужем и женой и часто играли вместе - на их совместном счету больше десяти картин. Однако широкий зритель помнит в основном «Приключения Буратино». Нечаев сначала не хотел брать Быкова на роль кота, предлагал ее другим актерам - но у тех были жены-актрисы, и претенденты настаивали, что именно они должны выступить в роли Алисы (при том, что, по мнению Нечаева, не подходили совершенно). А вот Санаева подходила. Поэтому к Быкову режиссер обратился со словами: «Ролан, я возьму тебя, но только если Алису сыграет Лена! Причем в вашем дуэте основную партию будет вести она, а ты будешь на подпевке!» Быков удивился, даже почти возмутился, но в итоге дал согласие. И они с Санаевой внесли в картину много своего - например, активно придумывали вместе с режиссером нищебродские наряды героев - накидку из рыболовной сети и облезлую шубу.Для эпизода, где кот Базилио скатывается по лестнице, Быков с помощью ассистента режиссера открутил переднее сиденье автобуса, на котором ездила съемочная группа. И скатывался на этом сиденье, а в конце «проезда» выталкивал его из-под себя, чтобы не было видно в кадре. После пятого дубля сиденье превратилось в труху. Водитель автобуса, только тут заметивший пропажу, пришел сначала в ужас, а потом в ярость, и полез на Быкова чуть ли не с кулаками. Но скандал удалось замять.Писать стихи для песен на музыку Алексея Рыбникова Нечаев пригласил Булата Окуджаву. Тот написал прекрасные тексты, но многие из них показались слишком сложными для детского фильма. Нечаев осознал, что Окуджава просто физически не может сочинить кричалку вроде «Бу! Ра! Ти! Но!», которую потом пели бы дети всей страны. Поэтому был вынужден позвать еще одного поэта - Юрия Энтина. Вот так и вышло, что «Скажите, как его зовут» и «Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда» - это Энтин, а «На дурака не нужен нож» и «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам» - Окуджава. (Булат Шалвович, узнав, что не все его стихи подошли и потребовался еще один поэт, обиделся, но со временем режиссера простил).«А ПОЧЕМУ КОТ БЕЗ ХВОСТА?»На «Беларусьфильме» «Приключения Буратино» сначала не хотели принимать: выдвигали дурацкие претензии («А почему у вас кот без хвоста?» «А почему черепаху в пруду катают лягушки?») Но потом фильм показали в Москве, и он привел всех в восторг. Две серии «Приключений» вышли в эфир Центрального телевидения СССР 1 и 2 января 1976 года. Успех был мгновенным и огромным. Нечаев вспоминал: «Евгений Евстигнеев, посмотрев \\"Буратино\\", даже позвонил мне и воскликнул: «Леня! Я готов сыграть у тебя любую мышь!» (Он сыграл Звездочета в его следующем фильме, «Про Красную шапочку»).И еще режиссер говорил: «Я взял беспроигрышный материал, и картина была просто обречена на успех. Сколько я не снимал – а фильм \\"Приключения Буратино\\" так и остается лучшим».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-Буратино Дмитрий Иосифов: «Самое страшное воспоминание со съемок – как меня вверх ногами подвешивали»Как снимался знаменитый фильм и что стало потом с актерами, Дмитрий Иосифов рассказал на встрече с детьми (подробности).