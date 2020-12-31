Новый год мы встретим не просто весело, а еще и очень громко! На 12% громче, чем в прошлом году. Это выяснили эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые изучили покупки россиян с 1 по 29 декабря и сравнили их с прошлогодними данными.Как выяснилось, число покупок конфетти и хлопушек в нынешнем декабре упало на 15%. Салюты тоже стали менее популярны – их покупали на 10% реже, чем год назад. Зато россияне сделали упор на петарды: число покупок выросло на 12%. Не нужно быть большим экспертом, чтобы понимать: все дело в росте цен. Петарды - куда более бюджетный способ пошуметь в новогоднюю ночь, нежели конфетти и тем более салют.Что касается еды, то в нынешнем декабре россияне стали покупать вдвое больше наборов конфет, чем годом ранее.- Средний чек покупки сладкого подарка детям составил 576 рублей, что на 16% выше, чем в 2019 году. Число покупок выросло на 107%, - поясняют эксперты «Платформы ОФД».А вот мандаринов мы стали есть меньше – число покупок снизилось на 10%. Еще сильнее - аж на 20% - упали продажи шампанского. Но это не связано с экономией на новогоднем столе, тут дело в другом.- В прошлые годы продажи игристых вин в декабре росли во многом из-за подготовки к корпоративам. А сейчас корпоративов нет, поэтому и шампанского перед праздником стали покупать меньше, - говорит Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - Россияне не стали пить меньше шампанского. По статистике, с середины декабря по середину января в стране выпивается треть годового потребления игристых вин, и в нынешние праздники все будет традиционно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВисокосного 2020-го хватило бы на целую жизнь: вспоминаем главные события годаМы составили алфавит прошедших 12 месяцев, в котором постарались вспомнить все, что с нами за это время случилось (подробности)