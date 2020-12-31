О том, что 71-летний художественный руководитель кино- и тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский заболел коронавирусом, стало известно десять дней назад, 21 декабря. Тогда он чувствовал себя вполне бодро. ТАСС цитировал его слова: «[Чувствую себя] неплохо. Запах есть, вкус есть, температура небольшая. Скачет!» Соответственно, врачи порекомендовали ему проводить лечение дома.Однако вскоре состояние Грачевского стало ухудшаться. 28 декабря стало известно, что его госпитализировали в московскую городскую больницу № 52. Он находился под капельницей и с сожалением говорил журналистам, что встретит праздники в палате.Перед Новым годом появилась новая, тревожная информация: Грачевского из обычной палаты перевели в реанимацию. Никаких подробностей в больнице пока не сообщают.Борис Грачевский родился в 1949 году в Подмосковье. Еще в детстве увлекался актерской игрой, ставил танцы и утренники. Работал на студии им. Горького - сперва грузчиком, потом администратором и заместителем директора съемочной группы. В 1974 году вместе с Александром Хмеликом придумал киножурнал «Ералаш», который снимается до сих пор. В качестве режиссера Грачевский поставил не только ряд мини-новелл для «Ералаша», но и полнометражный кинофильм «Крыша» (2009), а также мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония» (2014).ЕЩЕ ПО ТЕМЕКоронавирус у знаменитостей, последние новости на 29 декабря: Грачевский и Фрейндлих встретят новый год в больнице, а Жигунов надеется на выпискуМы собрали последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 29 декабря 2020 года (подробности)